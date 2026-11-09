Bragado: Investigan un presunto homicidio y buscan el cuerpo de un joven en un canal

Un intenso operativo se desarrolla en la localidad de Mechita, partido de Bragado, en el marco de una investigación que podría esclarecer la desaparición de un hombre de 27 años, identificado como Ezequiel Eduardo Caraballo, cuya familia había radicado una denuncia por averiguación de paradero el sábado. Desde ayer por la tarde, distintos elementos reunidos durante la investigación orientaron las sospechas hacia un posible homicidio que habría ocurrido el viernes por la noche, informo el sitio Movil de Noticias de la ciudad de Bragado.

De acuerdo con información exclusiva a la que accedió Móvil de Noticias de manera extraoficial, la hipótesis que manejarían los investigadores es que el joven habría sido atacado con un arma blanca por otras dos personas con las que convivía en una vivienda de Mechita. A partir del análisis de cámaras de seguridad, se habría reconstruido una secuencia que indicaría que, luego del presunto ataque, el cuerpo habría sido envuelto en una frazada y trasladado hasta el Canal Cafiero, donde habría sido arrojado. En la vivienda ya se habrían realizado pericias y habría dos hombres demorados.