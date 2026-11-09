Bragado: Investigan un presunto homicidio y buscan el cuerpo de un joven en un canal
Un intenso operativo se desarrolla en la localidad de Mechita, partido de Bragado, en el marco de una investigación que podría esclarecer la desaparición de un hombre de 27 años, identificado como Ezequiel Eduardo Caraballo, cuya familia había radicado una denuncia por averiguación de paradero el sábado. Desde ayer por la tarde, distintos elementos reunidos durante la investigación orientaron las sospechas hacia un posible homicidio que habría ocurrido el viernes por la noche, informo el sitio Movil de Noticias de la ciudad de Bragado.
De acuerdo con información exclusiva a la que accedió Móvil de Noticias de manera extraoficial, la hipótesis que manejarían los investigadores es que el joven habría sido atacado con un arma blanca por otras dos personas con las que convivía en una vivienda de Mechita. A partir del análisis de cámaras de seguridad, se habría reconstruido una secuencia que indicaría que, luego del presunto ataque, el cuerpo habría sido envuelto en una frazada y trasladado hasta el Canal Cafiero, donde habría sido arrojado. En la vivienda ya se habrían realizado pericias y habría dos hombres demorados.
Los rastrillajes comenzaron ayer y continúan este lunes con un importante despliegue de Bomberos Voluntarios de Bragado, Mechita y Alberti. Cerca de cuatro dotaciones trabajan intensamente en el lugar, recorriendo el curso de agua mediante kayaks, un gomón y también a pie. Para facilitar las tareas, se procedió al cierre de las compuertas del Canal Cafiero, lo que permitió reducir el nivel del agua en el sector de búsqueda. El operativo continúa con el objetivo de localizar el cuerpo, un elemento fundamental para avanzar en el esclarecimiento de un caso que mantiene en vilo a toda la comunidad de Mechita.
Fuente: Movil de Noticias
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