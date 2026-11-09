Biblioteca José Ingenieros: Invitan a una charla sobre prevención y cuidado en internet
La Biblioteca Popular José Ingenieros y la ong Concientizando Palabras invitan a la comunidad a participar de la charla “Conectados, pero seguros”, un encuentro destinado a promover el uso responsable de la tecnología y brindar herramientas para prevenir riesgos en los entornos digitales.
Durante la actividad se abordarán distintas problemáticas vinculadas al mundo digital, entre ellas:
🔹 Peligros en las redes sociales.
🔹 Juegos online.
🔹 Prevención del grooming.
🔹 Cib estafas.
La propuesta busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar lo que compartimos, lo que jugamos y lo que creemos en internet, ofreciendo información y herramientas de prevención.
Martes 10 de noviembre a las 20 horas en la Biblioteca Popular José Ingenieros
La entrada será libre y gratuita.
Una invitación a informarse, reflexionar y aprender a navegar de manera más segura
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