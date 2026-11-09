Biblioteca José Ingenieros: Invitan a una charla sobre prevención y cuidado en internet

La Biblioteca Popular José Ingenieros y la ong Concientizando Palabras invitan a la comunidad a participar de la charla “Conectados, pero seguros”, un encuentro destinado a promover el uso responsable de la tecnología y brindar herramientas para prevenir riesgos en los entornos digitales.

Durante la actividad se abordarán distintas problemáticas vinculadas al mundo digital, entre ellas:

🔹 Peligros en las redes sociales.

🔹 Juegos online.

🔹 Prevención del grooming.

🔹 Cib estafas.

La propuesta busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar lo que compartimos, lo que jugamos y lo que creemos en internet, ofreciendo información y herramientas de prevención.

Martes 10 de noviembre a las 20 horas en la Biblioteca Popular José Ingenieros

La entrada será libre y gratuita.

Una invitación a informarse, reflexionar y aprender a navegar de manera más segura