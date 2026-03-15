15/03/2026   Regionales

Encontraron ahorcado a un peón rural en un campo de la zona de Paula

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Un nuevo caso de suicidio tuvo lugar este viernes en un establecimiento rural de la zona de Paula, donde encontraron sin vida por ahorcamiento a un trabajador de 62 años.

El hecho se inscribe en una serie de acontecimientos de similar desenlace ocurrida en los últimos días en Bolívar y causa preocupación en ámbitos policiales y comunitarios.

El suceso actual se registró en la Estancia San Luis, donde según trascendió Daniel Puente, de 62 años, decidió terminar con su vida pasado el mediodía. Su cuerpo fue encontrado en el galpón de ese establecimiento agropecuario.

De acuerdo a información no confirmada oficialmente, Puente habría accedido a la jubilación y se encontraba transitando su último día en su lugar de trabajo. Se investigan las causas de su trágica determinación.
Fuente e imagen: La mañana de Bolivar

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