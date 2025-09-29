En una caliente movilización por parte de vecinos de los pueblos, expusieron ante funcionarios la falta de respuestas ante la falta de caminos

Tal como informo El Regional Digital acerca de la movilización que se iba a dar este lunes en horas de la mañana por parte de transportistas de Carlos María Naon, contratistas rurales, vecinos de la localidad y de pueblos del distrito como La Niña, Quiroga, French, Dennehy, Santos Unzue, El Tejar y otras zonas del partido, los manifestantes comenzaron a pedir por la presencia de las autoridades, hasta que un grupo de personas arrojo sobre el asfalto de calle Libertad pallets de madera y neumáticos para iniciar una fogata, lo que al principio fue impedido por las fuerzas de seguridad presentes en el lugar, y tras una serie de discusiones, bajaron la secretaria privada de la Intendente, Marcela Auza, el secretario de gobierno, Federico Aranda y el señor Cristian Poggi, en representación de la Secretaria de Obras Publicas, luego se sumaria Carlos Balle, quienes intentaron escuchar a los vecinos, pero estos se mostraban enardecidos por el enojo, ya que acusaban que desde el municipio les estaban mintiendo.

Ante ello los funcionarios invitaron a los vecinos en poder dialogar con una mejor comunicación, lo que se traslado al despacho del secretario de gobierno, pero no resulto en mayor provecho, ya que los cuestionamientos proseguían a Poggi, quien intento en todo momento tomar nota y dar respuesta.

Allí llego el productor rural Pedro Marra, quien ha sido en su momento funcionario del área de vialidad rural municipalidad durante la gestión de Walter Battistella. Allí Marra increpo duramente al funcionario Poggi ante la atenta mirada de todos los que estaban en el lugar, en como el hombre descargaba su enojo, por la falta de respuestas y hasta le sugirió que renunciara.

Ya luego fuera del municipio un grupo de personas procedió a incendiar las gomas cuya humareda sorprendió a los vecinos del centro de la ciudad. Los testimonios y la situación que se da la pueden ver en el siguiente video, donde Franco González, es un contratista de Naon, Susana de Del Fabro es productora de Santos Unzue, Oscar Godoy, productor de French y Lujan Mozun es docente de Carlos Maria Naon.