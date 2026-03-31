En su momento mas critico como funcionario, Manuel Adorni apelo a mostrarse en una fotografía con el presidente de la SRA

El Jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, centro de investigaciones en su contra por estos dias, recibió hoy martes al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y según se comunico en redes sociales, para analizar el impacto del aumento de precios de algunos insumos clave para el sector como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.

Manuel Adorni, para analizar diferentes aspectos de la realidad del campo argentino en un año desafiante. En ese sentido, se plantearon las principales preocupaciones de los productores, frente al aumento de los costos que se están registrando. Es es necesario, en avanzar con medidas que devuelvan competitividad y generen reglas claras y previsibles para la inversión», señala la entidad que este año celebra sus 160 años de representación gremial rural. Esta semana la SRA difundió un INFORME ECONOMICO , precisamente sobre el impacto del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Iran. En su cuenta de X, Sociedad Rural Argentina, manifiesto segun declaraciones de Pino, “Hoy mantuvimos una reunión de trabajo con el jefe de Gabinete de Ministros,, para analizar diferentes aspectos de la realidad del campo argentino en un año desafiante. En ese sentido, se plantearon las principales preocupaciones de los productores, frente al aumento de los costos que se están registrando. Es es necesario, en avanzar con medidas que devuelvan competitividad y generen reglas claras y previsibles para la inversión», señala la entidad que este año celebra sus 160 años de representación gremial rural.

Lo cierto es que Adorni vive sus horas mas criticas como funcionario político donde hay una investigación judicial, por ahora sostenido por el presidente Javier Milei.

Cabe destacar que es el segundo funcionario, anti casta se ven envuelto en situaciones, que ellos mismos han criticados y cuestionado de la política argentina. El primero fue Federico Sturzenegger, que en febrero pasado, quedo bajo sospecha por un contrato entre el Estado y una Consultora, que lidera su esposa María Rouillet.

Pero volviendo a la imagen entre Adorni y Pino, no es la primera vez que un político acude a esta estratégica. Ya en el 2023 algunos candidatos como el propio Milei, siendo diputado y pre candidato a presidente, Rodríguez Larreta, y hasta el propio Sergio Massa, que en un apuro le robo un abrazo forzado a Pino.

Parece que el hombre (Pino), cotiza. De echo aquel apoyo del presidente de la Rural a Milei, ha sido como un pase libre para el dirigente rural en llegar a las principales oficinas ministeriales del gobierno mileista.

Dos lecturas

Pero bien puede leerse, que la estrategia de Manuel Adorni, ante las acusaciones que enfrenta, busca mostrar cuan apoyo tiene del sector privado. La otra lectura es la que varias veces se ha mencionado. Nicolas Pino siempre se lo ha colocado como un posible funcionario de la Secretaria de Agricultura, cosa que ha negado. Ya sucedio en el gobieno de Mauricio Macri con el ex presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, por el apoyo que este le había brindado en el camino a su candidatura presidencial, como premio fue designado en su momento, Ministro de Agricultura del país.