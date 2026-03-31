Impacto del conflicto en Medio Oriente: Un informe advierte sobre los costos de la producción agropecuaria local

Un informe del Estudio Económico de la Sociedad Rural Argentina analizó el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los costos de la producción agropecuaria local.

El conflicto iniciado el 28 de febrero de 2026 en Medio Oriente generó un aumento significativo en los precios internacionales de la energía y de los fertilizantes nitrogenados. Estos movimientos ya están impactando en los costos de producción en Argentina, principalmente a través del encarecimiento del gasoil y del transporte.

Desde el inicio del conflicto y hasta el 25 de marzo:

El precio internacional del petróleo aumentó entre 42% y 50%.

El gasoil grado 2 en Argentina registró subas del orden del 22%.

La urea aumentó 36% en el mercado internacional.

La urea se incrementó cerca de 42% en el mercado local.

El principal canal de transmisión hacia el agro argentino es el energético, a través de su impacto sobre los costos de cosecha y transporte.

Impacto inmediato sobre la cosecha gruesa 2025/26

El aumento del gasoil afecta directamente dos componentes clave del costo productivo:

Labores de cosecha.

Transporte hacia los puertos.

En promedio, el gasoil impacta:

En el 15% del costo de cosecha.

En un tercio del costo del transporte automotor de cargas.

En este contexto, el incremento del 22% en el gasoil grado 2 implica:

Un aumento cercano al 3,3% en el costo de cosecha.

Un incremento estimado de entre 6% y 7% en los costos de flete agrícola.

Este constituye el principal impacto económico observable en la campaña en curso.

Impacto diferencial según distancia al puerto

El aumento del costo del transporte afecta de manera desigual a las distintas regiones productivas, siendo la distancia al puerto un factor determinante.

Para valores representativos de costo de flete:

Distancia Costo pre-conflicto (U$S/ton) Costo actual (U$S/ton) Diferencia (U$S/ton) 300 km 35 38 3 800 Km 61 65 4 1100 Km 70 75 5

De este modo, la distancia al puerto se consolida como el principal factor explicativo de la heterogeneidad del impacto regional.

Efecto del costo de transporte sobre el valor del grano recibido por el productor

El aumento del costo logístico incrementa la participación del transporte en el precio final recibido por el productor.

En establecimientos ubicados a 300 km del puerto:

La incidencia del flete en soja pasa de 11% a 12%.

La incidencia del flete en maíz pasa de 20% a 21%.

Este efecto es más pronunciado en cultivos de menor valor por tonelada, particularmente el maíz.

Impacto sobre fertilizantes

El segundo canal relevante de transmisión del conflicto es el aumento del precio internacional del gas, principal insumo en la producción de fertilizantes nitrogenados.

Desde el inicio del conflicto hasta el 25 de marzo pasado:

La urea aumentó más del 36% en el mercado internacional. En el mercado local el incremento alcanzó aproximadamente un 42%.

En contraste, los fertilizantes fosfatados registraron subas más moderadas: DAP: +4,6%, MAP: +1,5%.

De persistir el escenario internacional actual, los incrementos podrían profundizarse en los próximos meses.

Impacto esperado sobre la campaña fina 2026/27

En caso de mantenerse los niveles actuales de precios del gasoil y la urea, se estima que el costo de producción del trigo podría incrementarse:

9,5% en establecimientos ubicados a 300 km del puerto.

11% en establecimientos ubicados a 600 km del puerto.

En términos absolutos, esto representa aproximadamente:

39 USD/ha adicionales por fertilización nitrogenada.

19 USD/ha adicionales por aumento del gasoil y del transporte.

Total estimado: 58 USD/ha adicionales respecto del escenario previo al conflicto.

Perspectivas

La magnitud final del impacto dependerá de la duración del conflicto y de su coincidencia con el calendario de decisiones productivas.

Mientras que en la campaña en curso el efecto principal se concentra en los costos de cosecha y transporte, una prolongación del escenario actual podría trasladarse con mayor intensidad a la campaña fina 2026/27, principalmente a través del encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados.

En este contexto, el conflicto introduce presión sobre los costos agrícolas en Argentina a través de dos canales principales:

Aumento del gasoil y del transporte.

Aumento de los fertilizantes nitrogenados.

El impacto es mayor en establecimientos ubicados a mayor distancia de los puertos y en cultivos de menor valor por tonelada, particularmente el maíz y el trigo.

Estimamos que, con los aumentos expresados hasta el momento, el costo de producción para la cosecha fina 2026/27 (trigo) podría aumentar por esta causa entre un 9,5% y un 11% según la distancia a puerto que deba afrontar.