Mariano Navone jugará el ATP 250 de Ginebra en la previa de Roland Garros

Mariano Navone se presenta desde este domingo 17 en el circuito internacional al disputar el ATP 250 de Ginebra, torneo que se desarrollará hasta 23 de mayo en Suiza y que servirá como antesala de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

Navone, actualmente ubicado en el puesto 44° del ranking mundial ATP, ya había asegurado su ingreso directo al cuadro principal del certamen, reafirmando su gran presente dentro del tenis profesional.

El torneo suizo se jugará sobre polvo de ladrillo y contará con figuras destacadas del circuito como Taylor Fritz, Alexander Bublik y Casper Ruud, en una semana clave para los jugadores que buscan llegar en óptimas condiciones al tradicional Grand Slam parisino.

Además del nuevejuliense, también participarán los argentinos Camilo Ugo Carabelli y Román Burruchaga, quienes ingresaron al cuadro principal tras las bajas confirmadas de otros competidores.

Navone afrontará así una nueva competencia internacional en una temporada en la que continúa consolidándose entre los mejores tenistas argentinos y manteniéndose dentro del top 50 del ranking mundial.