Renovación de Comisión del Radio Club 9 de Julio
Tal como estaba previsto, el viernes 8 de mayo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, del Radio Club 9 de Julio en la sede de la entidad, para la renovación parcial de la Comisión Directiva, quedando conformada de la siguiente manera:
Presidente: Jorge Luis Vecchi.
Vicepresidente: Juan D. Zeppa.
Secretaria de Administración: Silvia V. Galeano.
Secretario de Hacienda: Abel A. Zunino.
Secretario de Técnica y Didáctica: Benito J. Torres.
Vocal titular: Roberto Martín Baztarrica.
Vocal suplente: Oscar Gutiérrez.
Revisor de cuentas titular: Miguel Aveiro.
Revisor de cuentas suplentes: Alejo E. Legnani.
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