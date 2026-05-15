Renovación de Comisión del Radio Club 9 de Julio

Tal como estaba previsto, el viernes 8 de mayo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, del Radio Club 9 de Julio en la sede de la entidad, para la renovación parcial de la Comisión Directiva, quedando conformada de la siguiente manera:

Presidente: Jorge Luis Vecchi.

Vicepresidente: Juan D. Zeppa.

Secretaria de Administración: Silvia V. Galeano.

Secretario de Hacienda: Abel A. Zunino.

Secretario de Técnica y Didáctica: Benito J. Torres.

Vocal titular: Roberto Martín Baztarrica.

Vocal suplente: Oscar Gutiérrez.

Revisor de cuentas titular: Miguel Aveiro.

Revisor de cuentas suplentes: Alejo E. Legnani.