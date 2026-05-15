Otoño: Municipalidad refuerza la tarea de barrido y recolección de hojas

La Municipalidad de Nueve de Julio continúa fortaleciendo las tareas de mantenimiento y limpieza urbana mediante operativos de barrido y recolección de hojas en distintos sectores de la ciudad.

Las acciones se intensifican durante la temporada de otoño debido al incremento en la caída de hojas, desarrollándose de manera permanente en barrios y espacios públicos con el objetivo de mantener la limpieza, mejorar la circulación y prevenir obstrucciones en los desagües pluviales.

Los trabajos incluyen tareas de barrido manual, recolección y acondicionamiento de distintos espacios públicos, complementándose además con el servicio de barredoras mecánicas.

Asimismo, desde el municipio se solicita la colaboración de los vecinos para evitar la acumulación de montículos de hojas sobre la vía pública, especialmente en esquinas y bocas de tormenta, ya que pueden ser desplazados por el viento o la lluvia y generar inconvenientes en el escurrimiento del agua.

Desde la comuna también se recordó que las hojas deben ser embolsadas y colocadas junto a los residuos de patio en los días correspondientes a cada sector.