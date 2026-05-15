Desaparecio: Un interesado en comprar un auto que se ofrecia en una plataforma, frente al vendedor lo puso en marcha y se fugo

Una vecina de Mechita, durante el mes de abril publica en el sitio Marketplace la venta de un automóvil Ford Ka.

En los primeros días de este mes se comunica una persona de sexo masculino, aduciendo tener interés en el rodado.Así acordaron que ambos se encontrarían en la localidad donde reside la víctima, para evaluar la posibilidad concreta de la compraventa.

El día 7 se presenta un joven que se identificó como “Cristian” pero no exhibió ningún documento específico.En el transcurso de la charla el desconocido se muestra sumamente interesado, por lo cual la mujer le permite subirse al rodado y probarlo.

Una vez que lo puso en marcha, acelera raudamente y se da a la fuga, incluso con la documentación dentro del rodado. La denuncia se radicó ante Policía bajo la carátula de “averiguación de ilícito”.

Incluso había firmado un boleto de compraventa que sin dudas contiene datos falsos.

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