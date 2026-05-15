El que avisa no traiciona: Por la Poda del arbolado urbano, se aplicaran multas por retiro excesivo

La Municipalidad de Nueve de Julio viene desarrollando una importante tarea de control de la realización de poda en la ciudad, contemplándose no solamente que no se efectúen trabajos no correctivos, sin la correspondiente autorización; sino además en lo que refiere a la aplicación de importantes multas por retiro excesivo de ramas y carpidos; que, como establecen las ordenanzas vigentes, no deben superar el m3, caso en el que el retiro debe hacerse en contenedores o de manera paulatina.

En este marco, entre varios casos, se han detectado en las últimas horas situaciones de características, donde se infringió la normativa.

De esta manera, se insta a cumplir las normativas vigentes para entre todos cuidar la limpieza de la ciudad, efectivizar los recursos y evitar multas.

En tanto, se recuerda que se encuentra abierta la solicitud de permisos para poda y extracción de árboles, la que deberá tramitarse en dirección de Espacios verdes, pudiendo efectuarse consultas telefónicas al número 61000 interno 136.