En otro accidente vial, la ruta provincial 30 se cobra otra vida, cuando uno de los vehículos se incendio

Por causas que se investigan, la ruta provincial 30 en el distrito de Chivilcoy volvio a ser escenario de un fatal accidente, donde colisionaron un automóvil Toyota Corolla, y una camioneta Volkswagen Saveiro. Como consecuencia del impacto, una persona que se encontraba en el interior de la camioneta resultó calcinada, informo el sitio De Chivilcoy.

El hecho, que es investigado como homicidio culposo, se produjo cuando un automóvil Toyota Corolla (dominio NPK-234), conducido por Matías Javier Nievas Montenegro, mayor de edad y domiciliado en Lobos, colisionó aparentemente de manera frontal contra una camioneta Volkswagen Saveiro (dominio OUI-783).

La pick-up era conducida por Nicolás Sarradel, mayor de edad, con domicilio en Capitán Sarmiento, quien perdió la vida como consecuencia del impacto y el posterior incendio del vehículo.

En tanto, el conductor del Toyota fue trasladado con múltiples lesiones al nosocomio local.

El siniestro ocurrió en un tramo recto de la ruta, con calzada seca y señalización visible, en horario diurno. Tras el impacto, la Saveiro se incendió, lo que provocó el fallecimiento de su conductor en el lugar.

En la escena trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias, realizándose las pericias correspondientes para establecer la mecánica del hecho. La causa quedó a cargo de las autoridades judiciales competentes.

De chivilcoy