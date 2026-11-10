En octubre se registraron un 50 % menos de horas de sol

Durante octubre de 2026, el INTA Manfredi —Córdoba— registró un promedio de 4,1 horas diarias de sol, frente a las 8,3 históricas: una reducción del 50,5 %. Fue la mayor caída del período analizado, entre marzo y octubre, en un contexto climático marcado por el fenómeno de El Niño. La menor disponibilidad de luz podría limitar el potencial de rendimiento del trigo.

Así lo indica un informe elaborado por Ignacio Severina, investigador del INTA Manfredi, a partir de registros de heliofanía efectiva, es decir, las horas de sol directo. Con esos datos, obtenidos mediante un heliógrafo de Campbell-Stokes, se estimó la radiación solar y se compararon los valores de 2026 con los históricos de la estación experimental.

La disminución de las horas de sol se mantuvo durante buena parte del período y se intensificó a partir del invierno. Mayo fue la excepción, con valores similares a los históricos.

En marzo, la reducción fue del 6,5 %, mientras que en abril alcanzó el 18,3 %, con un promedio de 5,9 horas diarias frente a las 7,3 habituales.

A partir de junio, las diferencias se ampliaron: ese mes registró una disminución del 30,5 % y julio, del 29,9 %. En agosto, el déficit alcanzó el 41,4 % y en septiembre fue del 28 %. Octubre cerró el período con la mayor caída.

Qué puede pasar con el trigo

“Es sorprendente la magnitud de la reducción de las horas de sol. Sus efectos alcanzaron distintas etapas del cultivo, desde la fase vegetativa y el macollaje hasta el encañazón, el período crítico y el llenado de los granos”, destacó Severina.

La menor radiación limita la fotosíntesis y la producción de fotoasimilados, los compuestos que la planta utiliza para formar hojas, raíces, macollos y estructuras reproductivas. Esta restricción puede reducir la cantidad de espigas y granos por unidad de superficie.

Durante la floración, la falta de energía puede disminuir la cantidad de flores y aumentar los abortos. En el llenado, puede limitar la acumulación de materia seca y reducir el peso final de los granos.

“Sabemos que esta falta de radiación afectará el rendimiento del trigo. Sin embargo, todavía no podemos determinar cuál será el impacto en términos porcentuales”, agregó Severina.

Cómo se miden las horas de sol

Para medir las horas de sol se utiliza la heliofanía efectiva: el tiempo durante el cual la radiación solar directa llega a la superficie terrestre sin la interferencia de nubes o neblina.

En el INTA Manfredi, el registro se realiza con un heliógrafo de Campbell-Stokes. El instrumento tiene una esfera de cristal que concentra los rayos solares sobre una superficie sensible al calor. La marca que deja la radiación a lo largo del día permite determinar las horas de sol efectivo.

Para estimar la radiación solar global a partir de esos registros, se aplicó la ecuación de Angström-Prescott. Esta metodología considera las horas de sol medidas, la duración máxima teórica del día y parámetros ajustados a las condiciones de la región.

Con esa estimación también se puede calcular la proporción de energía disponible para la fotosíntesis y la radiación fotosintéticamente activa que intercepta el cultivo, según su desarrollo foliar.

Estos indicadores permiten vincular las condiciones meteorológicas con el crecimiento del trigo e interpretar sus posibles consecuencias productivas. El impacto porcentual sobre el rendimiento aún no está determinado.

INTA Informa