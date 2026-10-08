En modo campaña: El gobernador Kicillof paso por 9 de Julio. Que dejo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof encabezó este miércoles en Nueve de Julio, junto a la Intendente Municipal, Maria Jose Gentile, un acto en el que se entregaron 370 escrituras a familias del distrito, en el marco del programa provincial “Mi Escritura, Mi Casa”.

A la actividad también se sumaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el ministro de Seguridad, Javier Alonso.

Con las escrituras entregadas durante la jornada, ya son 1.132 los títulos de propiedad otorgados en Nueve de Julio desde el inicio de la gestión provincial. El trámite permite a las familias acreditar legalmente la propiedad de sus viviendas y contar con la documentación necesaria para disponer de ellas y transmitirlas a sus herederos.

Durante la jornada también se entregaron 114 computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de 12 escuelas secundarias y de educación especial del distrito.

Además, Kicillof y Alonso pusieron en funcionamiento dos nuevos móviles policiales pick up 4×4, destinados a reforzar las tareas de patrullaje y prevención del delito en el distrito.

En otro tramo de la visita, el Gobernador recorrió el nuevo edificio de la Escuela de Educación Artística N°1 “Aimé Painé”, ubicada en calle Balcarce entre Avellaneda y Alsina, acompañado por autoridades educativas.

La jornada incluyó además la entrega al municipio de un camión caja abierta para la gestión de residuos sólidos urbanos, indumentaria para trabajadores del sistema de reciclado y plantas nativas destinadas a espacios verdes.

Durante el acto, Kicillof destacó la importancia de las obras y políticas públicas provinciales en los municipios del interior bonaerense, mientras que Gentile valoró el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio y mencionó, entre otros temas, el avance de obras vinculadas a la capacidad energética local y el fortalecimiento de la Policía Rural.