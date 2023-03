En la Mesa de Enlace tomaron con prudencia la marcha a Buenos Aires que lanzó Federación Agraria

Luego de que la Federación Agraria Argentina (FAA) anunciara, sin fecha, que marchará desde Rosaria hacia Buenos Aires para protestar ante la falta de medidas concretas por parte del Gobierno Nacional, en el resto de las entidades que integran la Mesa de Enlace se comenzó a evaluar si se acompañará esa protesta. Tomaron la propuesta de FAA con cierta distancia.

“Nos comunicamos por WhatsApp, pero no he hablado con ellos”, comentó Carlos Achetoni, presidente de FAA, la entidad que el viernes pasado resolvió a partir de una extensa reunión con su consejo directivo convocar a una movilización para los próximos días.

La entidad decidió no fijar una fecha sin antes hablar con sus pares de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (SRA) para saber por dónde seguir. No obstante, estas todavía no tienen una posición tomada, porque entienden que es “una situación compleja” la que atraviesan los productores agropecuarios y que detrás hay un tema político.

“Con respecto a la movilización decidida por FAA no tenemos aún nada decidido”, respondió una fuente de Coninagro ante una consulta de LA NACION. Además, indicó que a raíz de los efectos de la sequía, que según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dejará un volumen final entre todos los granos de 84 millones de toneladas para el ciclo 2022/2023, comparado con los 130 millones de toneladas de la campaña pasada (una merma del 35%), están analizando qué medidas tomar hacia adelante.

En esa entidad cooperativista mencionaron que están en contacto con los consejeros y consultando tanto con ellos como con las bases sobre las gestiones a seguir. Según afirmaron, si bien están “preocupados por la gravedad de la situación ante las pérdidas en la producción, y sus efectos en la economía de los productores y de las cooperativas, seguirán gestionando y demandando por la efectivización de manera urgente de los anuncios efectuados y llevar alivio a los productores”.

Allí también dijeron que en la semana evaluarán el desarrollo de los acontecimientos, más otras acciones que habían hablado a nivel interno y estaban organizando. “Así decidiremos los pasos a seguir”, detallo la misma fuente. Además, aclaró: “No estamos evaluando movilizaciones”.

En CRA explicaron que la decisión de acompañar se determinará en una reunión interna de la comisión de la mesa ejecutiva y, eventualmente, con el consejo extraordinario. “Veremos si hay apuro o no. La movilización no tiene fecha, entonces, de momento no hay apuro, [porque] no hay fecha ni nada”, respondieron.

En la reunión que llevó adelante FAA el viernes pasado se esperanzaron con sumar a sus pares de la Mesa de Enlace.

“No creemos que las soluciones lleguen con una marcha, hoy las medidas para aliviar tienen que estar sostenidas en dos ejes: retenciones y/o tipo de cambio”, indicaron fuentes de la SRA a este medio.

Achetoni había agregado días atrás que la intención de esperar a concretar una fecha era para invitar a todos los productores para llevar la protesta al Congreso, el Ministerio de Economía o la Casa de Gobierno. “Queremos compartirlo con las otras entidades, que si bien la decisión de los directores de la Federación Agraria está, queremos compartirlo para darle [fuerza]”, indicó ese día sobre la intención de sumar a sus pares.

Para el presidente de FAA, con esta movilización intentarán ayudar a levantarle el ánimo a los productores que atraviesan una de las peores sequías jamás registradas. “Cualquier decisión que se pueda tomar hoy puede ayudar o no al productor para que siga adelante con la producción. Esto va a tener implicancias en el presente, pero también habrá compromisos hacia el futuro ante el Gobierno, ya sea este que continúe o un próximo que venga”, había comentado.

