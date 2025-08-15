En julio la producción de carne bovina subió más del 10%

La faena del séptimo mes del año 2025 se ubicó en aproximadamente 1,245 millones de cabezas de ganado bovino procesadas. Esto implica una suba moderada, con respecto a junio, del (+9,8%), que equivale a unos 111,1 mil animales; y una caída leve, de un (-1,4%) con respecto al mes de julio de 2024, que equivale a cerca de17,7 mil cabezas, según el último informe del Consorcio de Carnes ABC.

Ajustado por la cantidad de días hábiles del mes, que fueron 22, se produjo una caída significativa con respecto a los 18 días hábiles de junio, que resultó del (-10,2%), y la faena diaria alcanzó en julio las 56,6 mil cabezas, quedando por debajo de las 63,0 mil diarias, promedio, del mes de junio.

En los primeros siete meses del año 2025, se faenaron 7,86 millones de bovinos; un (+0,4%) más que los 7,83 millones que se habían faenado entre enero y julio de 2024. Las mayores diferencias interanuales en la faena provienen de las hembras de ocho y más dientes, que recortaron en 89,8 mil cabezas la faena acumulada en los primeros siete meses del año pasado, las hembras de seis dientes, que mostraron una caída interanual de la faena cercana a las 86,1 mil cabezas, y, por los machos de cuatro dientes, cuya faena disminuyó en cerca de 16,3 mil cabezas a la registrada entre enero y julio del año 2024; en sentido contrario, se incrementó la faena de hembras de dos dientes en aproximadamente 133,1 mil cabezas, la de machos de seis dientes en 60,3 mil cabezas, y la de machos de dos dientes en 38,0 mil cabezas.

En el mes de julio de 2025, la faena de hembras se situó en un 47,8% de la faena total, levemente por debajo del 47,9% de participación que se había registrado en el mismo mes del año anterior. En los primeros siete meses del corriente año, la faena de hembras alcanza una participación del 47,3% de la faena total, ubicándose moderadamente por debajo del registro del 48,1% correspondiente al período enero a julio de 2024. Además, en los primeros siete meses del año 2025, se remitieron a faena cerca de 50,9 mil hembras menos que en el mismo periodo del año anterior.

“La producción de carne bovina obtenida en julio de 2025 resultó cercana a las 290,6 mil toneladas equivalente res con hueso, que implica una suba de un (+10,9%) con respecto al mes de junio; y un alza leve, de un (+0,3%), con respecto al mes de julio del año 2024. En los primeros siete meses del año 2025, se produjeron cerca de 1,812 millones de toneladas equivalente carcasa; un (+1,7%) más que los 1,782 millones de toneladas obtenidas entre enero y julio de 2024”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

El peso promedio de las carcasas bovinas correspondiente al séptimo mes del corriente año alcanzó los 233,5 kilogramos, siendo un (+1,0%) superior a los 231,1 kilogramos del último mes de junio; y resultando moderadamente superior, (+1,7%), a los 229,6 kilos de julio de 2024.

El peso medio de las carcasas durante los siete meses que han transcurrido del corriente año se ubicó en 230,7 kilogramos; un (+1,3%) por encima de los 227,6 kilogramos del mismo periodo del año anterior.

“La faena de las empresas asociadas al Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, alcanzó las 436,7 mil cabezas en el último mes de julio, representando el 35,1% de la faena total. La participación del ABC en la faena total crece con respecto al 33,8% alcanzado en junio de 2025; y sin embargo es menor que el 35,3 alcanzado en julio de 2024. Entre enero y julio de 2025, las empresas asociadas al Consorcio ABC faenaron 2,668 millones de bovinos, representando un 34,0% de la faena total”, concluyó Ravettino.

La faena de julio de 2025 crece en 111,1 mil cabezas con respecto al mes anterior, (+9,8%) y paralelamente, la faena de las empresas asociadas al consorcio se amplía en 53,5 mil cabezas, (+13,9%).