En el mes de julio se desarrollara un nuevo curso de Manipulación de Alimentos

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Bromatología, informa que se encuentra abierta la inscripción para un curso gratuito de Manipulación Segura de Alimentos, destinado a vecinos y trabajadores del sector gastronómico y afines.

La capacitación se desarrollará los días 2, 3, 6, 7 y 8 de julio 2026, en el horario 8 a 10:30 hs.; en tanto que la actividad se complementará con un curso de manipulación segura de alimentos libres de gluten a dictarse el 8 de julio, en el horario 8 a 10:30 hs.

Toda las actividades tendrán lugar en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en la intersección de Libertad y Salta.

Desde el área organizadora se indicó que la asistencia es obligatoria para completar la formación, y que los interesados deberán inscribirse previamente a través del sitio web oficial del municipio: www.9dejulio.gov.ar.

La propuesta tiene como objetivo fortalecer las buenas prácticas en la manipulación de alimentos, promoviendo la salud pública y la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos.