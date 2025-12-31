En el fin de año 2025, el trigo trae mas sorpresas positivas

El cierre de año trajo una sorpresa positiva para la campaña agrícola argentina. Los resultados finales de la cosecha de trigo en el sur del área agrícola mostraron rindes superiores a los previstos y permitieron ajustar al alza la proyección de producción nacional. Este ajuste se da en un contexto donde el resto de los cultivos transitan etapas clave con condiciones mayormente favorables.

Según el relevamiento al 30 de diciembre realizado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cosecha de trigo alcanzó el 92,8% del área apta, con un rinde promedio nacional de 43,2 quintales por hectárea. La generalización de las labores en el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires fue determinante para explicar el salto productivo, con registros iguales o incluso superiores a máximos históricos en varias zonas.

Este desempeño permitió elevar la proyección de producción en 700 mil toneladas, llevando el volumen total estimado a 27,8 millones de toneladas. De mantenerse condiciones favorables, el informe prevé que la recolección pueda completarse hacia mediados de enero, cerrando así una campaña que termina mejor de lo que se anticipaba semanas atrás.