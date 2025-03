En el Dia del Ruralista, los productores de 9 de Julio no tienen mucho para festejar: Campos y caminos inundados. Desde Sociedad Rural sostienen que en estos años no se ha previsto esto

Hoy 18 de Marzo en el pais se conmemora el Dia del Ruralista, fecha instituida y gestionada en el año 1989 por Confederaciones Rurales Argentina (CRA), entidad que reúne a mas de 300 rurales en el pais, entre ellas, la Sociedad Rural de 9 de Julio.

La fecha reconoce “la labor diaria del hombre y la mujer de campo que a través de las instituciones o desde su accionar personal colabora en beneficio de la comunidad agropecuaria y el crecimiento productivo de la Argentina”.

En ese marco en el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, el Ing. Agr. Hugo Enriquez, presidente de Sociedad Rural de 9 de Julio, saludo a todo el arco de productores rurales del distrito, señalando

“Es quien empuja día a día la producción agropecuaria desde el campo, a la familia rural en el trabajo del día a día del campo en pos de justamente de engrandecer la nación”.

Que esta emergencia sirva para poner un punto y se arme un plan

Sin embargo, el presidente del Rural local, lamento la situación que hoy padecen productores rurales de 9 de Julio por la inundación que se ha dado «después de febrero y marzo, se complicó mucho el sector rural. Hay un sector un poco más al sur y al oeste de 9 de Julio, que va desde La Niña hasta Mulcahy, Cambaceres, y algo detrás del Patricios, que se encuentra con mucha agua, con caminos cortados, con campos muy anegados, donde se está a días de arrancar con la cosecha de maíz, y la realidad, que va a ser muy compleja la situación”, analizo Enriquez.

“Estamos andando por los caminos y viendo los problemas en los puntos más complejos y buscamos sentarnos a trabajar un poco en el Municipio, y la realidad es que hoy el municipio lamentablemente no cuenta con maquinaria suficiente para afrontar estos problemas, lamento y añadió “en todos estos años no se ha apostado a la producción y no prever estas cosas, y es lo que siempre pedimos, necesitamos una previsión con un plan de trabajo desde el Municipio para afrontar estas cosas ”, subrayo.

En su informe el Ing. Enriquez agrego “nos estamos encontrando con un montón de canales tapados, alcantarillas rotas, alcantarillas tapadas, caminos con falta de mantenimiento, que venimos haciendo reclamos cotidianos, pero la realidad es esto es el resultado de todo esto, una situación muy compleja”, insistió.

En otro orden del dialogo periodístico, manifestó «espero que esta emergencia sirva, ponga de alguna forma un punto, donde cambie un poco el objetivo desde el municipio en armar un plan estratégico de trabajo, estamos abiertos para sumarnos también», expreso.

En cuanto a la relación con el Municipio, dijo “nos sentamos a conversar periódicamente con Juan Pablo Boufflet para ir viendo de alguna forma los puntos más críticos, y la realidad es que la maquinaria hoy está abocada a solucionar el problema de los accesos de los pueblos y de las escuelas, informo.

Consultado sobre el área afectada dijo que se está trabajando en un relevamiento, pero no hay un número estimativo. Si esto al girasol le pegó de lleno porque salvo algunos lotes que se habían cosechado con anticipación, pero el grueso los agarró con agua, comento.

Impacto en la ganadería

También este cumulo de agua que abarca a gran parte del partido de 9 de Julio en especial el oeste y sur del distrito, pero que también va alcanzado a otras partes con el escurrimiento del agua, también afecta a la ganadería ya que se achica el área. «Nos pega mucho más fuerte, esto va a empezar a apurar la salida de vacas vacías, en algún caso de evacuar algún campo, la salida de invernada de esos campos, y eso es lo que se va a generar, mover la hacienda antes del tiempo.

Cabe recordar que el pasado lunes 10 dio comienzo a la vacunación antiaftosa, y llegar a algunos campos no está siendo fácil y en otros no se puede llegar, esperemos que los próximos 45 dias mejore el clima y el terreno y se pueda terminar en tiempo y forma la campaña, informo Hugo Enríquez.