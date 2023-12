En el campo confían y coinciden con la descripción de la realidad económica

Tras un durísimo discurso del Presidente de la Nación, Javier Milei, en el que centralmente describió la herencia recibida y manifestó que “no hay plata” y que “habrá un ajuste” necesario, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (Mesa de Enlace) manifestó confianza en la nueva gestión, destacando el proceso de reconstrucción nacional que comienza y auguró un papel central para el sector agropecuario.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani consideró que “Ha sido un discurso muy claro, realista para entender la fragilidad que se encuentra en nuestro país, durísimo en términos económicos que todos creíamos, pero lleno de esperanza. El país necesita comenzar a transitar un país normal en lo económico y social”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, tras felicitar al presidente a todos sus funcionarios, razonó que “Después de años muy difíciles en los que el campo fue visto como enemigo y siguió adelante pese a las malas políticas y la falta de previsibilidad, se cierra una etapa negativa para el sector”. Y añadió: “Comienza un nuevo capítulo en la historia de nuestro país: los productores tenemos mucha expectativa y creemos que el panorama hacia adelante es bueno».

Asimismo, el titular de la Rural manifestó que el Presidente Milei “siempre fue claro en reconocer al sector agropecuario como el motor de la economía, respeto por la propiedad privada, mercados sin intervención y el tipo de cambio libre, entre otros aspectos de la economía. Pero somos conscientes que vamos a tener que ser pacientes porque estamos seguros que él va a encaminar su gestión en base a sacarle el pie de encima al campo”. Y concluyó: “Celebramos este acto democrático que fortalece los 40 años de democracia, confiando en un futuro de prosperidad para todos los argentinos”.

Por su parte, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) expresó: “Acabamos de escuchar al Presidente Milei, con un discurso duro que describe la difícil situación que vive el país y que nosotros como entidad venimos señalando. Esperamos que, como dijo, se inicie un verdadero camino de reconstrucción de nuestro país, por nosotros y para las futuras generaciones. Evidentemente, y según dijo el Presidente, serán tiempos complejos y los productores esperamos que se nos den las condiciones para aportar con nuestro trabajo, producción y alimentos, para salir adelante. Como señaló, se puede comprender que haya un tiempo difícil, en el que será necesario escuchar a los distintos actores, para que aporten sus miradas para llegar cuanto antes a la luz al final del túnel que mencionó. Como entidad, le deseamos éxito en su gestión, porque solo yéndole bien al gobierno la Argentina podrá salir adelante».

Elbio Laucirica, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), en su cuenta de X, destacó “que en su primer mensaje al país como presidente planteó una realidad muy compleja, planteó la realidad muy compleja por la cual estamos viviendo y transitando y no dejó de marcar que el problema no es pura y exclusivamente tampoco económico sino también que es un fin de modelo, un fin de una era y el inicio de otra en la cual el progreso y el crecimiento estarían en alguna medida privilegiados y sería la forma de salir de este estancamiento”. El dirigente cooperativista resaltó: “No nos cabe duda que desde el sector de la producción del campo y de la agroindustria tenemos las posibilidades de ser el motor de ese desarrollo ya que lo tenemos comprobado en los pueblos del interior que somos movilizadores, nuestras cooperativas son las movilizadoras de la economía local y hizo otra de las cosas muy importantes que planteó también una visión que trascendió lo económico porque se abocó también un fin de ciclo en lo que es una educación deficiente, una salud que tampoco es la que todos deseamos y por el otro lado también hizo un espacio a la seguridad, a la falta de seguridad que tenemos los argentinos y por otro lado también a la justicia, a la falta de justicia y que desde ese punto de vista marca un cambio que es el mensaje en alguna medida de las urnas y que esperamos que esto se vaya plasmando”. Y remarcó que “No tenemos un porvenir inmediato muy fácil, lo planteó muy directamente con un ajuste del 5% del PBI que estaría básicamente orientado a que esto lo viva la clase política y no tanto el privado”.