En Chivilcoy, una empresa cerro y deja un tendal de damnificados en Chivilcoy y la zona

Lo que hasta hace una semana parecía un comercio de materiales de construcción en pleno funcionamiento, hoy es el epicentro de un conflicto que escala minuto a minuto en la justicia local. El Grupo Renovar bajó sus persianas el pasado lunes, dejando tras de sí un escenario de total incertidumbre para las familias de Chivilcoy y Bragado que confiaron sus ahorros en la modalidad de acopio, informo el sitio De Chivilcoy.

«Nadie da la cara»: La angustia de los trabajadores

El conflicto estalló inicialmente en las redes sociales, donde los ahora exempleados publicaron un descargo desesperado. Según el comunicado, la desvinculación fue «repentina y sin previo aviso», dejando a la deriva a quienes sostenían el funcionamiento diario del local. Además del impacto por la pérdida del empleo, denuncian que la firma adeuda el mes de marzo y el aguinaldo correspondiente al último semestre del año pasado.

El titular de la delegación local del Ministerio de Trabajo, Dr. Fernando Antonelli, confirmó la gravedad de la situación institucional. La falta de responsables físicos es total: las únicas directivas llegan vía WhatsApp, instruyendo a los empleados a no abrir las puertas, pero sin formalizar los despidos mediante telegramas legales.

El fantasma de la estafa premeditada

Más allá del drama laboral, la arista penal comienza a ganar terreno. Decenas de clientes se han organizado para denunciar que el corralón continuó realizando ventas y cobrando dinero por materiales de construcción hasta solo tres días antes del cierre definitivo.

El impacto económico: Se estima que la deuda acumulada por mercadería pagada y no entregada asciende a varios millones de pesos.

Se estima que la deuda acumulada por mercadería pagada y no entregada asciende a varios millones de pesos. La zona gris legal: La justicia deberá determinar ahora si se trató de un simple colapso comercial o de un plan orquestado. Si se comprueba que los propietarios captaron fondos sabiendo de antemano que no cumplirían con las entregas, la causa pasaría de un «incumplimiento de contrato» a una carátula de «estafa o defraudación».

Situación actual en las sucursales

Mientras que en la sede de Chivilcoy (Av. Mitre al 600) el cierre es total, en la sucursal de Bragado los empleados mantienen su presencia en el lugar de trabajo en un intento por resguardar sus derechos y puestos de empleo, a pesar del vacío jerárquico y la falta de respuestas por parte de los propietarios.

Por estas horas, se espera que las exposiciones civiles se transformen en denuncias penales conjuntas, buscando dar con el paradero de los responsables del grupo que, hasta el momento, permanecen en las sombras.

COMUNICADO DE LOS TRABAJADORES