Según el Centro de Predicción Climática de los Estados Unidos (CPC-NOAA), el evento El Niño en curso tiene una alta probabilidad de ser fuerte a muy fuerte durante el transcurso de la primavera y el próximo verano, por lo que los resultados permiten anticipar el riesgo de erosión en la campaña que comienza.

“El análisis permite dimensionar cuánto puede aumentar la pérdida de suelo ante distintos escenarios de lluvia e identificar los ambientes donde es prioritario fortalecer las estrategias de conservación”, explicó Fabiana Navarro, investigadora del Instituto de Suelos del Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) del INTA.

El trabajo comparó las precipitaciones observadas en tres campañas: 1997/98, como escenario de El Niño muy fuerte; 2006/07, como evento débil a moderado; y 2019/20, como referencia neutra. Para estimar la pérdida de suelo, utilizó un modelo de uso internacional —la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo— e integró información de lluvias, suelos, relieve y cobertura.

A escala provincial, las pérdidas estimadas pasaron de 45 millones de toneladas anuales en la referencia neutra a 59 millones en el escenario débil a moderado (un 30 % más) y a 66 millones en el muy fuerte (un 46 % más): unos 21 millones de toneladas adicionales en un solo año.

Para Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, la magnitud de esas cifras obliga a poner el recurso en perspectiva: “El suelo es el bien patrimonial único e irrepetible del sector agropecuario y de cada productor. Perder 21 millones de toneladas adicionales en una sola campaña es resignar un capital que tardó miles de años en formarse y que ninguna tecnología puede reponer”. Y agregó: “Esa cuenta no aparece en el margen bruto del año, pero la pagan el lote y las próximas generaciones: cada milímetro de suelo que se va con el escurrimiento es rendimiento futuro que se pierde”.

El impacto se concentra en las zonas más vulnerables

El aumento de la erosión no fue uniforme en el territorio bonaerense. Los mayores incrementos se localizaron en Tandilia, Ventania y la Pampa Ondulada, donde el relieve favorece el escurrimiento y el arrastre de partículas. En esos sectores, el escenario muy fuerte presentó aumentos superiores a dos toneladas por hectárea al año respecto del neutro.

La superficie con erosión alta —pérdidas superiores a diez toneladas por hectárea al año— aumentó un 85 % y alcanzó unas 940.000 hectáreas. En esas áreas, la pérdida equivale a más de 0,8 mm de suelo por año: un centímetro de la capa más fértil en unos doce años.

El mayor salto se dio en Ventania y su entorno, donde la superficie con erosión alta se duplicó con creces, mientras que en Tandilia aumentó un 60 % y en la Pampa Ondulada un 45 %.

El estudio también evaluó cuánto territorio superaría la tolerancia de pérdida de suelo, es decir, la pérdida máxima que un suelo puede soportar sin comprometer su productividad a largo plazo, que depende de su profundidad efectiva y de la aridez de cada ambiente. Entre el escenario neutro y el muy fuerte, esa superficie creció aproximadamente un 75 %: pasó de aproximadamente 1,2 a 2,1 millones de hectáreas.

“Los mayores incrementos se concentran en zonas que ya presentan condiciones de vulnerabilidad por su relieve. Por eso, las decisiones de manejo deben considerar las características de cada ambiente, especialmente la pendiente, la profundidad del suelo y la cobertura”, señaló Navarro.

En la misma línea, Mercuri subrayó que el escenario que se avecina exige decisiones climáticamente inteligentes: “El Niño nos plantea una paradoja: la buena disponibilidad de agua favorece los rendimientos de la campaña, pero las mismas lluvias, más frecuentes e intensas, con alto cantidad de mm caídos en breves periodos de tiempo, pueden pronunciar las pérdidas de suelo, un costo que no se ve en la cosecha, pero se refleja en el mediano y largo plazo”.

Para el director, la clave está en anticiparse en los ambientes con pendiente: “Donde el relieve concentra el escurrimiento, como en Ventania, Tandilia y la Pampa Ondulada para el caso de la provincia de Buenos Aires, la conservación del suelo con cobertura permanente, la siembra en contorno y la sistematización con terrazas debe tener la máxima atención agronómica, dada la mayor frecuencia de eventos extremos de precipitación.”

La cobertura, una herramienta para reducir las pérdidas

Frente a estos escenarios, el análisis destacó el papel de la cobertura del suelo. Cuando un lote tiene un solo cultivo en el año, el suelo queda en barbecho —sin cultivo— durante varios meses. Es lo que ocurre con la soja, el maíz o el girasol sembrados después de un invierno sin cultivo, o con el trigo cuando no le sigue un cultivo de verano. Esos lotes ocupan casi un tercio de la superficie de la provincia, pero concentraron alrededor del 65 % de la pérdida de suelo estimada.

En cambio, en los lotes con doble cultivo —un cereal de invierno seguido de soja o maíz de segunda— el suelo permanece cubierto la mayor parte del año. En esos lotes, la pérdida de suelo estimada fue un 73 % menor que la que habrían tenido con un solo cultivo de verano y el invierno en barbecho.

Para los 2,3 millones de hectáreas con doble cultivo, el modelo calculó una pérdida evitada de entre 5,5 y 7,5 millones de toneladas de suelo anuales, según el escenario de lluvias.

“Mantener el suelo cubierto y reducir los períodos de barbecho son criterios centrales para disminuir la exposición a la erosión. En las condiciones evaluadas, el doble cultivo mostró un aporte importante, por lo que es una alternativa para considerar donde resulte agronómicamente viable. Donde no lo sea, los cultivos de servicio durante el invierno pueden cumplir una función similar, y en los lotes con más pendiente conviene complementarlos con siembra en contorno o terrazas”, destacó la investigadora.

La distribución estacional también resulta relevante: las series analizadas ubicaron cerca del 65 % de la erosividad anual de las lluvias entre noviembre y marzo. Considerar esa distribución junto con el relieve y la cobertura permite identificar períodos y ambientes prioritarios para la conservación.

Una pérdida que afecta las cosechas futuras

El trabajo también estimó el efecto de la erosión sobre los rendimientos de soja, maíz y trigo. El suelo perdido no se recupera en el corto plazo, por lo que su efecto sobre los rendimientos se repite campaña tras campaña. Un solo año como el escenario muy fuerte reduciría el ingreso bruto en 11,2 millones de dólares en la cosecha siguiente —un 41 % más que un año neutro, con 7,9 millones— y, si esa merma persiste durante diez cosechas, la pérdida sumaría 111,6 millones de dólares.

Como la erosión ocurre todos los años, esas pérdidas se acumulan. Si la campaña 2026/27 se comportara como la de 1997/98 y los años siguientes repitieran la frecuencia de eventos El Niño observada en las últimas dos décadas, la erosión de los próximos diez años restaría unos 500 millones de dólares brutos en soja, maíz y trigo. De ese total, unos 65 millones se deberían a los años Niño.

“Este tipo de estudios muestra el valor de la investigación del INTA: integrar clima, suelos, relieve y tipo de cobertura para que el productor pueda capitalizar un año húmedo sin perder gradualmente el recurso que hace posible producir”, concluyó Mercuri. “La verdadera adaptación al clima no la hacemos solo mirando el pronóstico estacional o de corto plazo, sino en traduciéndolo en buenas prácticas de manejo del suelo campaña tras campaña. Lo que decidamos hoy sobre la cobertura y el escurrimiento se va a leer en los suelos —y en los rindes— de las próximas décadas”.

La valoración incluyó únicamente soja, maíz y trigo sobre 9,6 millones de hectáreas. No contempló las pérdidas económicas en sistemas ganaderos, girasol, sorgo y otros usos, por lo que los montos no representan el costo total de la erosión en la provincia.

El trabajo combinó registros de estaciones del INTA y del Servicio Meteorológico Nacional con cartas de suelos, información topográfica y mapas de cultivos y cobertura del suelo. Como utilizó años históricos específicos y mantuvo las coberturas de la campaña 2023/24 en todos los escenarios, sus resultados deben interpretarse como una comparación del riesgo de erosión ante diferentes condiciones de frecuencia e intensidad lluvia durante campañas con diferentes características climáticas.

El estudio fue realizado por Maria Fabiana Navarro, líder del grupo, Leonardo Tenti Vuegen, ambos del Instituto de Suelos, Luciana D’Acunto y Vanesa Ramis del Instituto de Clima y Agua y Pablo Mercuri, director del CIRN.