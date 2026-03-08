En 9 de Julio parte del peronismo local sale a bancar «Kicillof Presidente»

Este viernes 6 varias líneas políticas encolumnadas detrás del peronismo con base en 9 de Julio volvieron a reunirse, gran parte de las que asistieron son quienes quedaron fuera de la contienda electoral interno del PJ, y que fueron desplazadas, según denunciaron en su momento, mas por el poder político que por falta de avales.

Lo cierto que en aquella conferencia de prensa dada sobre fines de febrero en sede del gremio de Luz y Fuerza local, habían anticipado que el camino no terminaba allí, su lucha comenzaba y empezaba otro trabajo política hacia adelante.

Esa labor política en 9 de Julio inicio este viernes, cuando en sede de otro gremio, UOM, y organizada por Hugo Gailach, referente local del Frente Grande, varios dirigentes peronistas como de la «Unidad Básica Juan Domingo Perón», integrantes del Movimiento Justicialista Nuevejuliese (MJN), las concejales, Nancy Grizutti, Julia Crespo, gremios sindicales, el director del Hospital, José María Mignes, todos dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio político provincial que tiene como principal referente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En cuanto al mitin político del viernes fue encabezado por el senador provincial Fernando Coronel, del Frente Grande, donde el legislador les refirio el trabajo a realizar de cara a una candidatura del gobernador bonaerense, quedando en claro el futuro trabajo político del peronismo local: bancar la candidatura a presidente en el 2027, de Kicillof.

La fuente consultada por el Regional Digital que en lo local trabajo junto a otros dirigentes, dijo que también se curso una invitación al Partido Justicialista de 9 de Julio, pero en esta oportunidad no se sumaron, informo. Actualmente el presidente del PJ local es Eduardo Cerdeira, y quien dentro de una semana quedara como nuevo titular del PJ, es Augusto Ippolitti.