En 9 de Julio crece la «Mesa Axel Conducción» con distintas corrientes del peronismo

Desde hace varias semanas en el ruedo político suena en la provincia la «Mesa Axel Conducción», ello ha recalado también en las secciones electorales y por ende en los distritos.

Este mismo concepto, «Mesa Axel Conducción», se reúne y debate en el partido de 9 de Julio de cara a las próximas elecciones legislativas, donde líneas locales del peronismo y que responden a corrientes políticas encabezadas por los ministros del Gobernador Axel Kicillof, mantienen sus reuniones en sede del Sindicato de Empleados de Comercio enclavado en el mismo Barrio.

Recientemente la mencionada Mesa distrital, publico en redes sociales sus objetivos donde destacan «Desde distintos espacios hemos conformado la Mesa de Acción Política “Axel Conducción” que busca juntar fuerzas y militar como brazo político de las políticas de desarrollo que nuestro gobernador lleva adelante desde hace muchos años.

Las distintas organizaciones, espacios políticos, colectivos sociales y autoconvocados nos unimos para representar en nuestra ciudad de 9 de Julio la fuerza y el compromiso que los tiempos actuales, especialmente complejos, lleva adelante Axel Kicillof, y que estamos dispuestos a hacer cada vez más presentes en nuestra ciudad.

Desde la Mesa “Axel Conducción” invitamos a todos los vecinos y vecinas que quieran sumarse a nuestra militancia que se acerquen para construir entre todos y todas una ciudad, una provincia y un país mejor.

Ante consultas de El Regional Digital, dentro de estas reuniones no participa la linea de «La Campora», que en el plano local representa la senadora María Elena Defunchio.

Tambien participa la presidente del Bloque de Concejales UxP, Julia Crespo quien trabaja de manera alineada en el espacio «La Corriente» que en el plano provincial encabeza la Ministra Cristina Álvarez Rodríguez, otros responden al Ministro Andres Larroque, a Gabriel Katopodis, o al mismo Ministro de Gobierno, Carlos Bianco (Patria y Futuro)

Como Mesa de trabajo político que hay, no hay un liderazgo, es horizontal comento la fuente política que participan de las reuniones y que agrego, también se han sumado sindicatos con representacion local, y varios ex integrantes de las filas de La Campora. Por su parte en el ámbito distrital, la referente es la ex concejal Nancy Grizutti, quien responde a la ex ministra de Alberto Fernandez, hoy Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz.