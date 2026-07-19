En 9 de Julio agradecidos: Tras la derrota de Argentina en el mundial que lo dejo Subcampeón, el público reconoció al equipo argentino

La cuarta copa mundial para la Selección Argentina de Futbol no pudo ser, pero en nuestro pais hay alegría y agradecimiento al combinado nacional por lo hecho en el torneo que se disputo en los Estados Unidos, Canadá y Mexico y que dejo como campeón de la edición 2026 a España, tras ganarle a Argentina por 1 a 0, en el alargue al inicio del segundo tiempo.

Sin embargo más allá de la frustración por no lograr el resultado deseado, ante un rival que mereció el triunfo, en nuestro pais la gente reconoció lo realizado por el equipo por el equipo dirigido por Leonel Scaloni en el campeonato.



Tras conocerse el resultado, al igual que en muchas ciudades del pais, en 9 de Julio un buen número de gente se acercó a Plaza Gral. Belgrano tal como lo había hecho en ocasiones anteriores tras los triunfos logrados, y con sus camisetas y banderas de Argentina, expresaron el agradecimiento por la entrega de la Selección que nunca se rindió ante la adversidad en todo el certamen.