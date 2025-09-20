Emocionante cierre para el Congreso CREA 2025: lo mejor comienza ahora

De Nevares destacó también que en el ámbito del Congreso CREA se haya realizado la segunda edición de la Cumbre Joven , en la cual catorce organizaciones juveniles vinculadas al agro, la educación, la política agropecuaria y el cambio climático volvieron a reunirse para potenciar puentes generacionales.

El Congreso CREA 2025 finalizó el Himno Nacional argentino interpretado por Lito Vitale y Nahuel Pennisi

El presidente de CREA citó a don Pablo Hary al señalar que, como buen arquitecto, los ladrillos son útiles para construir una casa, pero el montón de ladrillos no son una casa; los ladrillos no saldrán de su condición mientras una inteligencia y voluntad no los dispongan en un orden determinado.

«Todas las ideas que hemos generado durante el Congreso CREA son como esos ladrillos; sin un propósito de transformación compartido más allá de nosotros mismos, no será posible la construcción de la Argentina que queremos», explicó. «La misión de nuestro movimiento todo, desde cada punto de la red CREA, es servir a nuestras empresas, pero también a la gran empresa que es la Argentina», añadió.

De Nevares señaló la importancia de la convocatoria de los Congresos CREA como catalizadores de nuevas acciones. «Esta instancia nos permite pensar juntos sobre qué capacidades necesitamos fortalecer o desarrollar para cada posible instancia de los desafíos que tenemos por delante».

«Todo poder implica una responsabilidad, pongámosle el cuerpo. A muchos les habrá pasado en una reunión de la asociación de productores local, cooperadora, o club, que sólo por la cultura CREA, de escucha activa, moderación, terminamos siendo facilitadores espontáneos de los intercambios», comentó.

«Aprovechemos esa capacidad, facilitemos las conversaciones necesarias, compartamos experiencias y conocimientos, para alcanzar soluciones permanentes, más allá de nuestra función específica en la empresa, en el grupo o en cualquier otro rol en la red. El protagonismo se vive todos los días, en nuestro entorno cercano. ¡Somos nosotros, es por nosotros, y también por la Argentina! ¡Y sin duda, es ahora!», resumió.

El Congreso CREA 2025, centrado en el valor de la red como factor catalizador de transformaciones trascendentes y profundas, será la base del próximo encuentro de la comunidad CREA, que se realizará en el año 2028.

Fuente: Contenidos Crea