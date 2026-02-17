Emergencia Vial: «Hace mas de seis meses que estamos trabajando aquí en 9 de Julio»

El Director de Caminos Rurales dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Jontan Sanchez Sossa, volvió a ser parte de la reunión de la Mesa de Emergencia Vial de 9 de Julio, gestionando el trabajo que el gobierno provincial hace en el territorio en la recuperación de caminos luego de la inundación.

Sánchez, recordó que el gobierno provincial esta ya desde hace mas de 6 meses con trabajos, en un momento de la emergencia por excesos hídricos que ya pasó y lo que hoy estamos es trabajando en la reconstrucción de los caminos. A lo que resalto, «para nosotros sostener esto es muy importante porque permite mostrar que en conjunto podemos llevar acciones adelante.

Como parte de ese accionar del gobierno provincial, subrayo que ya se han aportado un poco mas de 160 millones de pesos para palear esta situación que enfrenta la ruralidad de 9 de Julio.

Jonatan Sánchez, en dialogo con El Regional Digital, recordó que ese monto, que ha dado el gobierno provincial, es equiparable al que aporto el gobierno nacional en noviembre pasado.