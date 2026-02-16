Emergencia Vial en 9 de Julio: La Intendente Gentile reafirmo su compromiso de dar respuestas

El pasado viernes 13 se desarrollo una nueva reunión de la denominada Mesa de Emergencia Vial que se desarrolla desde el mes de septiembre del 2025, donde las partes involucradas, municipio, entidades representantes de productores, y el gobierno provincial, mediante la Dirección de vialidad PBA, y del Ministerio de Desarrollo Agrario, y productores referentes de caminos, analizaron el trabajo realizado en las ultimas semanas.

La reunión fue presidida por la Intendente María José Gentile, quien al cabo de la misma en dialogo con El Regional Digital, indicando se puso en conocimiento los trabajos realizados en los últimos días, como así también como estamos con las maquinarias que tenemos en pie, cuáles están en en reparación y sobre todo los caminos abordados y a abordar los cambios de tubo en los alcantarillados. Fue una reunión que mas allá del plan de trabajo, también se hablo del cobro de la Tasa Vial. Tambien menciono que esta semana el equipo de Emergencia Vial de provincia comienza con su trabajo en zona de 12 de Octubre, El Chaja y Bacacay, comenzando desde el camino La Virgen, en ruta 65, informo.

Consultada sobre el compromiso del municipio en dar pronta respuesta, ante la cosecha gruesa que habrá de comenzar en próximas semanas, que demanda un alto transito de camiones y maquinas agricolas; apunto que es el compromiso que venimos llevando desde el inicio de la gestión y redoblado en este último año, sobre todo en esta emergencia hídrica, de poder trabajar en base a las necesidades y en base a las prioridades que se fijan en esta en esta mesa hídrica, que insisto, está conformada por las entidades gremiales que representan a los productores, y donde se fija el compromiso de trabajo y se intenta sostener todas las variables que ya conocemos, y que muchas veces no se llegue a los tiempos y formas, pero el compromiso se sostiene, apunto Gentile a este Portal.

mayoría de los productores. Así que