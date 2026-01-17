Elecciones de Delegados Distritales en la CEyS: Se realizaran el 15 de marzo

Dando cumplimiento al Estatuto Social y de la Ley Nacional Nº 20.337, el Consejo de Administración de la CEyS Mariano Moreno informo que se encuentran convocadas las Asambleas Electorales de Distritos, que se desarrollarán el próximo domingo 15 de marzo de 2026, entre las 08:00 y las 18:00 horas, en el local de Avda. Cnal. Pironio Nº 1528 (Escuela Normal Superior), a las Asambleas Electorales de Distritos, en los siguientes sectores: DISTRITO SUR, NORTE, ESTE y OESTE.

En el distrito Sur se elegirán 62 delegados titulares y 31 suplentes; en el distrito Este, 45 titulares y 23 suplentes; en el distrito Oeste, 38 titulares y 19 suplentes; y en el distrito Norte, 35 titulares y 17 suplentes.

Asimismo, se informó que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39, inciso “J”, del Estatuto Social, las listas de candidatos deberán ser presentadas hasta el viernes 13 de febrero de 2026 a las 14 horas, en la sede social de la CEyS, ubicada en calle Mendoza Nº 390. Las nóminas deberán contar con la firma de aceptación de los candidatos propuestos y estar avaladas por un mínimo de diez asociados.

Desde la cooperativa se indicó además que los interesados en presentar listas pueden retirar la documentación oficial correspondiente en la sede de la CEyS, de calle Mendoza y Alsina.