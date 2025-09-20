El temporal de La Pampa, tambien afecto con serios daños el Autódromo de Toay

Un fuerte viento con características de tornado se desató en la mañana de este sábado en el Autódromo “Provincia de La Pampa”, Toay, en donde se preparaba la actividad de las categorías zonales. Hubo destrozos de carpas y la lluvia acumulada en la pista obligó a suspender hasta mañana las pruebas.

No solo la lluvia ocasionó inconvenientes en Santa Rosa y Toay por la gran cantidad de agua caída en pocas horas, sino también una fuerte ráfaga de viento que azotó la zona.

Las categorías del automovilismo zonal se alistaban para una nueva fecha en el Autódromo de Toay, cuando un repentino vendaval provocó destrozos en las carpas de boxes instaladas en el parque cerrado.

El episodio ocurrió este sábado por la mañana y sorprendió a los participantes, ya que nada hacía prever un fenómeno tan intenso desde el sur, tras la tormenta.

Según contó una persona de la organización a El Diario: “Durante la noche llovió muchísimo y a media mañana comenzó a soplar un viento del sur que giraba constantemente al sureste. Las ráfagas hicieron volar las carpas y se volvió un caos”.

Añadió: “Hoy se suspendieron las actividades porque la pista quedó anegada y los equipos trabajan en reacondicionar la zona de boxes para poder darle continuidad mañana a las pruebas. Cayeron muchos milímetros y el viento duró media hora que hizo un desastre. Nunca habíamos vivido algo así acá. Fue muy violento”.

Luego de que la lluvia calmara, personal del Autódromo trabajó arduamente hasta con cepillos y secadores para despejar la pista y que la misma quedada en óptimas condiciones.

Este fin de semana estaban programadas las competencias del Supercar, Turismo Pista Pampeano y APCP, pero fueron interrumpidas este sábado. Confían en que el domingo las condiciones permitan retomar la actividad.