El sueño de todo joven: Cabaña La Fortaleza, va alcanzando sus logros en genética y reconocimiento

Francisco Scala es un joven productor agropecuario del sudeste bonaerense, y a sus 25 años decidió emprender el negocio propio de cabaña con la raza Limangus. La decisión de este joven cabañero, hoy le esta dando resultados que lo ubica dentro del radar de los criadores.

Luego de alcanzar con sus reproductores machos y hembras en distintas exposiciones, la Nacional de Otoño de Limangus y en la Expo Palermo 2026 con tercera mejor hembra Limangus, cierra parte del año con su primer remate junto a Cabaña La Querencia, en Bragado días atrás.

Seguro de lo que busca, Scala subrayo en dialogo con El Regional Digital que el trabajo que viene de hace un par de años, logrando en todas las exposiciones mostrar el trabajo

que se va haciendo y que se va logrando, como el desarrollo que tenemos hoy, asegurando que el remate de cabaña, es «la frutillita del postre», celebro.

Agradecido a Pablo Appella de Cabaña La Querencia por el empuje y el aliento que le dio en embarcarse en el remate, este joven productor ganadero de San Cayetano, destaca sobre su persona el saber superarse, me gusta alcanzar nuevos objetivos, y en eso acercar la mejor genética a la gente.

En cuanto a sus inicios comento, que como toda inicio siempre son complejos, intentar arrancar, comprar lo que podes, y ahí fui definiendo la cabaña. Siempre hice hacienda general, hasta que decidí hacer genética.