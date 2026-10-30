Hoy viernes se reinagura la sede de la Seccional UOM 9 de Julio

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Seccional 9 de Julio, realizará este viernes 30 de octubre la reinauguración de su sede local, ubicada en calle Salta 1053, la que fue restaurada en su totalidad, con el objetivo de brindar servicios y mejor atención al afiliado metalúrgico.

Conforme informo el Secretario seccional 9 de Julio, Rubén Silva, se cuenta con una amplia sala de atención al publico, un consultorio para varias especialidades medicas para los afiliados UOM, una SUM de reuniones y una amplia comodidad en el diseño del inmueble.

La jornada se desarrollará entre las 12 y las 19.30 horas, en el marco de la puesta en valor del edificio, y desde la seccional invitaron a participar de este encuentro a afiliados, empresarios, entidades, para compartir la reapertura de un espacio que forma parte de la actividad institucional de la organización en la ciudad.

Además se contara con la presencia de distintos dirigentes seccionales de la región que acompañaran este momento del gremio metalúrgico en 9 de Julio.

En cuanto a la historia, el inmueble fue adquirido en el año 1977 donde comenzó a funcionar la Seccional, ya que con anterioridad dependía de la Seccional UOM Junín.