Gobernadores reaccionaron a la idea de Máximo Kirchner de auditar el RIGI si gana el peronismo

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil y su par de Rio Negro, Alberto Wereltinek, rechazaron hoy la propuesta de Máximo Kirchner de aditar los proyectos de inversión incluidos en el RIGI en un eventual gobierno del peronismo, mientras que el de San Juan y el vice de Jujuy no lo desecharon, pero pidieron que se haga de modo “profesional”, sin politizar el proceso.

Con el presidente Javier en su provincia, a la que visitó por primera vez esta semana, Jalil aprovechó y calificó como “un error” plantear la posibilidad de una auditoria, que Kirchner había mencionado en una entrevista el 14 de este mes, en la que además rechazó la idea de eliminar el RIGI de llegar al poder.

Duro, Jalil citó a una diputada libertaria que había dicho “que no vuelvan más -los kirchneristas al poder- porque si no serían como (Hugo) Chávez yendo a expropiar hasta las estatuas”. El gobernador catamarqueño habló ayer, en un contexto de tensión política con Kirchner, que amenaza con presentar listas peronistas en su provincia si el mandatario apoya la eliminación de las PASO que plantea el presidente.

Weretilnek se sumó hoy al rechazo a la idea de la revisión. “Es algo totalmente desaconsejable y afecta gravemente la confiabilidad del país», dijo ante una consulta puntual que loe formuló el diario Clarín.

«Después de las expropiaciones, el incumplimiento con los acreedores internacionales y el Fondo Monetario y los más de 70 juicios en CIADI; que la Argentina vuelva a recuperar la inversión internacional ha sido un gran trabajo entre los gobernadores y el Gobierno», resaltó Weretilneck, quien acordó para su provincia acuerdos por unos US$ 20.000 millones

Por su parte, el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, aseguró que su provincia está abierta a que se auditen los proyectos que ingresaron al RIGI. «Lo que pedimos es que sea sin politizarlo, que sea seriamente», pidió el dirigente radical ante una consulta del mismo medio.

Desde San Juan, Marcelo Orrego aceptó que auditar y controlar que las inversiones cumplan con la ley es absolutamente legítimo. «Lo que no podemos hacer es generar incertidumbre sobre las reglas de juego», advirtió también en diálogo con el medio nacional.

En la entrevista original, Kirchner había calificado de “estatuto legal del coloniaje” el RIGI y centró su cuestionamiento en el nivel de beneficios para las empresas. Mencionó la reducción en el impuesto a las ganancias para mineras multinacionales, que bajan al 25% frente al 35% que paga un pequeño comercio.

En ese marco, habló de auditoría de control del proceso y aclaro que de ningún modo se afectarán derechos adquiridos por las empresa en si el otorgamiento se hizo de acuerdo con la ley vigente.