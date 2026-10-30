Experiencia única: Jugadores de las Categorías 2016 y 2017 de Club San Martin visitan los estadios de Boca y River

Hoy 30 de octubre, una delegación de casi 100 personas de las categorías 2016 y 2017 de fútbol infantil del Club Atlético San Martín participan de un viaje a la ciudad de Buenos Aires para vivir una jornada llena de fútbol, aprendizaje y nuevas experiencias.

Son 60 jugadores, 30 padres y 8 profes, y la actividad comenzará con la visita al Club Atlético Boca Juniors, donde los chicos podrán recorrer el Museo y conocer las instalaciones de La Bombonera. Luego, compartirán un almuerzo antes de continuar el recorrido por el Club Atlético River Plate, donde también visitarán el Museo “millonario” y conocerán el estadio Monumental.

Como cierre de la jornada, los chicos participarán de un encuentro deportivo con jugadores de la Escuela de Fútbol “Ángel Labruna”, en el predio del Monumental, donde disputarán un partido amistoso con sus pares de River Plate.

Esta iniciativa busca que los chicos puedan conocer de cerca dos de los clubes más importantes del fútbol argentino, disfrutar de sus instalaciones y, principalmente, compartir una experiencia deportiva y humana que contribuya a su formación.

“Desde el fútbol infantil de San Martín seguimos apostando al deporte como una herramienta educativa, promoviendo el compañerismo, el respeto, la convivencia y el disfrute, entendiendo que el crecimiento de nuestros chicos va mucho más allá de los resultados dentro de una cancha”.

Una experiencia para aprender, compartir y seguir creciendo juntos, llevando siempre los colores de San Martín.