Se promulgó la ley que puso fin a la prioridad de paso por derecha: qué dice el nuevo Código de Tránsito

El gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la Ley 15.657 aprobada por la Legislatura a fines de octubre. Se trata de la norma que modifica el Código de Tránsito y, en particular, el título que refiere a la prioridad de paso en bocacalles o encrucijadas. La derecha ya no sirve de nada.

Hasta ahora el vehículo que tenía la prioridad de paso en cada esquina era el que venía por la derecha y hacia la izquierda. Eso generó numerosos litigios vinculados a accidentes en intersecciones sin semáforos por lo que la Legislatura decidió cambiar las reglas para aclarar los tantos y hoy el Ejecutivo de Axel Kicillof promulgó las novedades para que entren en vigencia.

El nuevo Código de Tránsito dice que el conductor que llega a una bocacalle o encrucijada debe ceder el paso al vehículo que circula desde su derecha hacia su izquierda salvo una decena de excepciones. Esas distinciones quedaron explicitadas en la ley.

Los casos en los que la prioridad ya no es de la derecha

Cuando exista señalización específica en contrario.

Frente a vehículos ferroviarios.

Cuando los vehículos públicos de urgencia en cumplimiento de sus funciones realicen las señales de advertencia especificadas por el presente Código.

Cuando circulen vehículos por una vía de mayor jerarquía: autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras, avenidas. Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener.

Cuando se debe ceder el paso a los peatones que crucen o estén por cruzar lícitamente por la senda peatonal o cruce habilitado.

Cuando se va a ingresar a una rotonda se debe ceder el paso a los vehículos que ya circulan dentro de la misma.

Cuando el conductor que circule por una calle de tierra debe ceder el paso a los vehículos que circulan por una vía pavimentada.

Cuando el conductor pierde su prioridad si detiene completamente la marcha antes de ingresar a la encrucijada y otro vehículo llega en movimiento.

Cuando el conductor que realice un giro hacia una vía pública transversal debe ceder el paso a los vehículos que circulan por dicha vía.

Cuando en una bocacalle existan filas de vehículos con circulación lenta en sendas vías en espera de su cruce, se establecerá un orden de paso alternativo de un vehículo por vez para cada transversal.

A esta lista le sumaron que en las zonas rurales los peatones, ciclistas y jinetes deben ceder el paso a los demás vehículos, a menos que atraviesen por zonas específicamente señalizadas que les habilite su prioridad. En las cuestas estrechas debe retroceder el que desciende, salvo que lleve acoplado o remolque.

Finalmente, la norma dice que “en ausencia de las excepciones anteriores se mantiene la prioridad de paso para el vehículo que se aproxima por la derecha“.

El vacío legal y los fallos que motivaron esta ley

En los fundamentos del proyecto, la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza expuso el severo bache jurídico que sufría la Provincia y que motivó la redacción de esta nueva ley. Todo comenzó en 2007, cuando el gobierno bonaerense adhirió a la Ley Nacional de Tránsito (24.449). El problema es que el artículo nacional que marca las excepciones a la prioridad por derecha omitió mencionar expresamente a las “avenidas”, individualizando únicamente a las “semiautopistas”.

Esta omisión desató un caos en los tribunales. El caso testigo ocurrió en 2018, cuando la Suprema Corte de Justicia bonaerense falló en contra de un motociclista que circulaba por una avenida y fue embestido por un auto que ingresó a toda velocidad desde una calle por la derecha. En aquel momento, la Corte dictaminó por mayoría que la prioridad absoluta era del vehículo que venía por la derecha, sin importar que el otro estuviera sobre una avenida.

El escándalo jurisprudencial llegó a tal punto que, en 2019, la Cámara Civil y Comercial de Azul emitió un fallo donde exhortó institucionalmente a la Legislatura (enviando oficios a Verónica Magario y Federico Otermín) para que solucionen urgente las dificultades interpretativas y legislen sobre las avenidas.

Además de ponerle fin a estos absurdos judiciales, el proyecto busca unificar criterios de conducción con un distrito vecino clave: armoniza la legislación con el Código de Tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), un paso fundamental debido al intenso tráfico diario entre ambas jurisdicciones.