Dos allanamientos: Policía Comunal, trabaja en al investigación por un grave hecho

En el marco de una investigación judicial caratulada “Homicidio en grado de tentativa y daño”, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal de Nueve de Julio llevó adelante dos allanamientos en esta ciudad, en un operativo coordinado con efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SUBDDI) Bragado.

Las medidas judiciales fueron solicitadas a partir de las tareas investigativas desarrolladas por el GTO, que permitieron reunir elementos de interés para avanzar en el esclarecimiento del hecho, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 5 del Departamento Judicial Mercedes.

Uno de los procedimientos se realizó en un domicilio ubicado en calle Homero Manzi al 1300, donde el allanamiento arrojó resultado positivo. Allí se procedió al secuestro de un cuchillo verijero y un trozo de madera, elementos considerados de interés para la investigación. Asimismo, se notificó al imputado de la formación de la causa en su contra.

El segundo allanamiento tuvo lugar en un inmueble de calle Gutiérrez al 400 y arrojó resultado negativo.

Tras tomar conocimiento de los resultados, la Fiscalía interviniente avaló lo actuado y dispuso las diligencias procesales correspondientes.

La causa continúa en etapa investigativa, con intervención de la UFI N.º 5 del Departamento Judicial Mercedes.