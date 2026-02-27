El Senado aprobó la reforma laboral y el Gobierno celebra

El Senado convirtió en ley la reforma laboral 42 votos a favor, 22 negativos y dos abstenciones

Con el impulso del Gobierno y el apoyo de fuerzas aliadas, el Senado convirtió hoy en ley el proyecto de reforma laboral con el impulso del Gobierno con 42 votos a favor, 22 negativos y dos abstenciones.

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cargó fuertemente contra el proyecto de reforma laboral al que calificó como “una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino”.

En su discurso de cierre, el formoseño denunció un “tratamiento exprés de una ley que afecta a 20 millones de personas”, y vaticinó que “va derecho al conflicto judicial”.

“Nació mal y termina mal”, indicó, y agregó que “es un proyecto inconsulto, hecho por estudios de abogados de empresarios que están en contra de los derechos de los trabajadores”.

«En síntesis: una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino. Eso es lo que estamos tratando acá», arremetió.

Por su parte el senador nacional por Chaco de La Libertad Avanza Juan Cruz Godoy defendió la reforma laboral del Gobierno al sostener que «esta ley es producto de un profundo proceso democrático de debate y negociación”.

Como miembro informante del dictamen del oficialismo, el libertario destacó que la norma introduce «definiciones del salario y de los beneficios del salarios para evitar la alta litigiosidad que tiene nuestro país».

“Se crea el Fondo de Asistencia Laboral como herramienta para dar certezas a los empleadores y a los empleados” por eventuales despidos, puntualizó.

“Reconocemos que en nuestro país mas del 70% del trabajo es gracias a las pymes, por eso es importante el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones)”, indicó Godoy.

El chaqueño recordó que “con el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) se dio un primer paso pero atendiendo a la capacidad de las pymes con generadoras de empleo creemos importante dar incentivos a estas emrpesas para generar más inversión y más empleo”.