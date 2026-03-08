El sector porcino comienza 2026 con más producción, fuerte crecimiento de exportaciones y menor nivel de importaciones

El sector porcino argentino inició 2026 con indicadores positivos en producción, exportaciones y consumo interno. Los datos correspondientes a enero muestran una consolidación del crecimiento de la actividad y una mejora en el posicionamiento del producto nacional en el mercado.

Según el informe elaborado por el equipo técnico de PORMAG, durante enero la producción de carne porcina alcanzó las 67.135 toneladas equivalentes res con hueso, lo que representa un incremento interanual del 9,9 % respecto del mismo mes del año anterior.

Este crecimiento se da en un contexto de expansión sostenida de la actividad y refleja el trabajo realizado por los productores para mejorar eficiencia, productividad y competitividad.

Caen las importaciones

Uno de los indicadores más relevantes del comienzo de año fue la fuerte caída de las importaciones. Durante enero ingresaron al país 3.072 toneladas de carne de cerdo, lo que representa una disminución interanual del 33 %.

Esta tendencia continúa la trayectoria descendente que ya se había observado durante 2025 y refuerza el mayor protagonismo de la producción nacional en el abastecimiento del mercado interno.

Exportaciones con fuerte crecimiento

Otro dato destacado fue el comportamiento de las exportaciones.

Durante enero se exportaron 1.672 toneladas de carne porcina, lo que representa un crecimiento interanual del 171 %. Incluso en la comparación con diciembre de 2025 se registró un aumento del 22 % en los volúmenes exportados.

Si bien la participación de las exportaciones dentro del total producido todavía es relativamente baja —representando alrededor del 2,5 % de la producción—, el incremento registrado marca una señal positiva para el desarrollo de nuevos mercados.

El consumo sigue creciendo

El consumo interno también mostró una evolución favorable. El consumo per cápita promedio móvil alcanzó los 18,97 kg por habitante por año, lo que implica un incremento interanual del 8,3 %.

De esta manera, la carne de cerdo vuelve a posicionarse como la proteína animal con mayor crecimiento relativo en el consumo, por encima de las carnes bovina y aviar.

Competitividad frente a Brasil

El análisis de los precios internacionales también aporta una señal alentadora para el sector. Durante enero de 2026, el precio del kilo de cerdo en dólares en Argentina se ubicó prácticamente al mismo nivel que en Brasil, el principal competidor regional.

Este escenario mejora las condiciones de competitividad para la producción local, tanto en el mercado interno como en las oportunidades de exportación.

Un año que recién comienza

Desde PORMAG señalan que, si bien los resultados del primer mes del año son positivos, todavía es temprano para establecer tendencias definitivas para 2026.

El comportamiento de los indicadores durante los próximos meses será clave para determinar si este desempeño se consolida o si el sector vuelve a enfrentar las variaciones habituales que caracterizan al mercado porcino.

El informe completo: Informe principales indicadores del sector enero 2026.

Por Pormag