El RENATRE presentó la Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles en la Bolsa de Comercio de Rosario

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) presentó la Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) a autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el marco de una reunión realizada el pasado 3 de febrero en dicha ciudad.

Del encuentro participaron, por parte del RENATRE, el delegado provincial de Santa Fe Sur, Andrés Alasia, y el delegado provincial de Buenos Aires Norte, Rodrigo Esponda. En representación de la Bolsa de Comercio de Rosario estuvieron presentes el director de Relaciones Institucionales, Andrés Williams; la gerenta de la Fundación BCR, Anaclara Dalla Valle; y el gerente de Servicios Digitales, Darío Biolatto.

Durante la reunión, los representantes del Registro expusieron los alcances y características de la Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles, una iniciativa recientemente lanzada por el RENATRE que reconoce a las empresas rurales que cumplen con la normativa laboral vigente y promueven una gestión responsable basada en los derechos humanos y laborales.

Por su parte, las autoridades de la BCR compartieron las acciones que la institución viene desarrollando en materia de promoción territorial e integración, y destacaron la elaboración de su Reporte de Sostenibilidad, en el marco de la adhesión formal de la Bolsa a la Red Pacto Global en 2018. Esta adhesión impulsa estrategias de sostenibilidad integral a través de programas, acciones y alianzas orientadas a la creación de valor social, ambiental, ético y económico, incluyendo ejes como el trabajo decente, la salud y el bienestar.

En este contexto, ambas instituciones delinearon distintas líneas de trabajo conjunto con el objetivo de dar visibilidad durante el año a la Certificación de Prácticas Laborales Sostenibles y promover su implementación en el territorio de la provincia.

Desde el RENATRE se destacó la importancia de fortalecer este tipo de articulaciones con actores estratégicos del sector productivo, con el fin de consolidar prácticas laborales responsables que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo y a promover un desarrollo rural sostenible.