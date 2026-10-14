El Reality de Katopodis: Vino a la Fiesta del Caballo con micrófono corbatero a grabar espontaneidad

Por tercera vez en apenas seis meses, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, desembarcó en el partido de Bragado.

Esta vez eligió como escenario el marco de la tradicional Fiesta Nacional del Caballo. Sin embargo, lo que se buscó vender como una cálida y natural aproximación a los vecinos de la Cuarta Sección electoral quedó rápidamente al descubierto como una cuidada puesta en escena: el funcionario recorrió el predio portando un visible micrófono corbatero colgado del cuello para registrar meticulosamente cada diálogo y saludo «casual» con los transeúntes.

La visita se produce a pocos días de que Katopodis blanqueara públicamente su intención de anotar su candidatura para suceder a Axel Kicillof en la gobernación bonaerense en 2027. En ese contexto de armado territorial y búsqueda de postales populares, el ministro decidió cambiar los despachos por las fiestas del interior.

Un libreto con micrófono y luces

Durante su paso por Bragado, Katopodis se mostró junto al intendente local, Sergio Barenghi, paseando entre puestos, fogones y familias. Pero el detalle de la solapa microfoneada no pasó desapercibido entre los asistentes ni en las redes: cada «espontáneo» abrazo, cada charla al paso y cada apretón de manos formaban parte de la producción audiovisual previa con la que el ministro nutrirá sus contenidos de campaña.

«Qué lindo es recorrer estas fiestas que son una linda tradición en pueblos y ciudades de nuestra Provincia», declaró el ministro tras el rodaje.

Tercera función en medio año y gira de producción

La recurrencia del ministro en la zona ya genera comentarios en la política local. Con esta visita, Katopodis acumula tres desembarcos en el partido de Bragado en lo que va del último semestre, consolidando a la comuna como una de sus paradas recurrentes en la carrera por el sillón de Dardo Rocha.

La gira de la «espontaneidad grabada» no concluyó allí. El raid de producción continuó en el distrito de Leandro N. Alem, donde Katopodis participó de la Fiesta del Cordero Alberdino al Asador junto al jefe comunal Carlos Ferraris y el senador provincial Germán Lago.

En momentos en que la infraestructura pública y las obras provinciales atraviesan un contexto de alta demanda y restricciones, la gira de Katopodis muestra que su prioridad política ya está puesta en el casting y el libreto de cara a 2027.

Fuente y video: Bragado Informa