La Provincia creó el Observatorio de las Religiones para mapear la fe bonaerense

El gobierno de Axel Kicillof oficializó la creación del Observatorio de las Religiones en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca “relevar, sistematizar, analizar y difundir información vinculada a la diversidad religiosa y de creencias“. Buscarán elaborar un mapa de templos y lugares sagrados.

De acuerdo a la Resolución 370/26 publicada en el Boletín Oficial de hoy, el observatorio va a funcionar en el ámbito de la Dirección de Cultos que actualmente conduce Juan Torreiro. La intención es “producir información sistemática, actualizada y territorialmente representativa, favoreciendo la toma de decisiones basada en evidencia, fortalecer el diálogo entre el Estado y las organizaciones religiosas, promover la convivencia democrática y reconocer la diversidad de creencias presente en la provincia”.

Según información preliminar, la Iglesia Católica tiene 19 de sus 72 circunscripciones eclesiásticas (arzobispados/obispados) y al 25% de sus templos en territorio bonaerense. A su vez, el 40,2% de las religiones no católicas funcionan en la Provincia de acuerdo al Registro Nacional de Cultos. A esto hay que sumarle un universo de comunidades que no se registran para completar un panorama que la gestión Kicillof busca conocer con precisión.

Juan Torreiro, el director provincial de Cultos, quedó a cargo de poner en marcha el observatorio de religiones.

De ahí que el principal objetivo del nuevo observatorio va a ser “relevar el patrimonio religioso y de creencias en la Provincia”. Esto incluye manifestaciones culturales, festividades, rituales, tradiciones y peregrinaciones. También deberá diseñar y mantener actualizado un mapa georreferenciado de los templos y lugares sagrados de los diferentes credos. Esta información serviría al ya mencionado Registro Nacional de Cultos que depende de Secretaría de Culto y Civilización de Nación.

Con esta base de información consolidada, otro de los objetivos oficiales del observatorio será “promover la participación y cooperación entre las organizaciones religiosas y el Estado provincial”.