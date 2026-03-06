El Programa Envión informa de sus nuevos horarios en el distrito

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Desarrollo Comunitario, informa los nuevos horarios de los talleres del programa Envión, una propuesta destinada a acompañar a adolescentes y jóvenes mediante actividades recreativas, deportivas y de formación en distintos espacios de la ciudad y las localidades del distrito.

Las actividades se desarrollan durante toda la semana con una amplia variedad de propuestas que incluyen deportes, ludoteca, circo, macramé y espacios de bienestar físico.

En la sede de Envión de planta urbana, el cronograma semanal es el siguiente: los lunes se realiza boccia a las 9:30 horas en Envión, mientras que a las 20 horas se dicta el taller “Bienestar” (aeróbico) en Plaza Belgrano.

Los martes, a las 9:30 horas, se desarrollan actividades deportivas en el Club El Fortín, y a las 14 horas funciona la ludoteca en la sede de Envión.

Los miércoles la jornada comienza a las 9 horas con ludoteca en Envión, continúa a las 9:30 horas con boccia también en la sede, y a las 14 horas se desarrolla el taller de circo en la pista de ciclismo. Por la noche, a las 20 horas, vuelve el espacio “Bienestar” (aeróbico) en Plaza Belgrano.

Los jueves a las 9:30 horas se lleva adelante el taller de circo en la pista de ciclismo, mientras que los viernes a las 9:30 horas se dicta el taller de macramé en Envión y a las 18 horas se realiza skate en el Club Libertad.

Envión en las Localidades

Además, el programa también se extiende a las localidades del distrito:

En Dudignac se desarrolla vóley los lunes a las 19 horas en el Club Atlético y Social Dudignac.

En Quiroga, los jueves a las 9 horas se realiza la actividad “Adolescentes en Acción” en el Club Atlético Quiroga.

En La Niña, los viernes a las 9 horas se lleva adelante un espacio recreativo en el Club Atlético La Niña.

En French, también los viernes a las 9 horas, se desarrollan actividades deportivas en el Club Atlético French.

Por su parte, en Patricios, los viernes a las 9 horas funciona la propuesta de ludoteca y deporte en el Centro Cultural.

El programa Envión continúa fortaleciendo espacios de participación, aprendizaje y recreación para adolescentes y jóvenes del partido, promoviendo la inclusión, el desarrollo personal y el acceso a actividades culturales y deportivas en todo el distrito.