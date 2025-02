El PRO 9 de Julio defiende su identidad, se alista para un posible Frente político y pone un limite con quien no quiere estar

De cara a las elecciones legislativas que tendrá el país en este 2025 los espacios políticos mueven sus fichas estratégicamente, mientras esperan que el Senado apruebe la suspensión de las elecciones PASO este jueves, tras su paso por diputados.

En ese marco, el PRO bonaerense comenzó a mover sus fichas, con una inclinación mas hacia una alianza con La Libertad Avanza y no tanto con la UCR, en el territorio provincial el partido amarillo ya comenzó a movilizar a sus filas, con reuniones distritales, seccionales y recientemente una reunión en CABA, donde participaron Intendentes (Maria Jose Gentile) y legisladores.

Previo a ello una semana antes en Pehuajo, hubo una reunión de la 4ta. sección electoral, que solo cuenta con dos comunas (9 de Julio- Junin), y concejales en algunos de los 19 distritos.

En ese sentido desde el Regional Digital se mantuvo un dialogo periodístico con la Intendente Municipal de 9 de Julio, María José Gentile, donde sobre la reunión en CABA, destaco «tuvimos la posibilidad los intendentes de poder estar y charlar un poco más abiertamente de la situación de cada uno de los distritos y de la provincia en general, tanto con legisladores provinciales como también con referentes nacionales del partido», comento.

«Estamos todo de acuerdo acerca de la situación, sobre todo social y política, de la provincia de Buenos Aires y de la necesidad de juntar fuerzas para ofrecer al PRO como una alternativa y un modelo de gobierno posible para la provincia de Buenos Aires, sostuvo la Jefa comunal nuevejuliense.

Sobre si esta mas cerca una alianza con LLA, dio a conocer «tenemos ánimo de frente. Eso creo que todos estamos de acuerdo de poder generar la estrategia y todas las condiciones para poder armar un frente que nos pare con fortaleza y poder unificar fuerzas para poder lograr gobernar la provincia de Buenos Aires y poder cambiar el gobierno que hoy nos tiene con una situación bastante complicada en diferentes aspectos; y eso será con las fuerzas políticas que estén dispuestas a hacerlo, sabiendo dónde no queremos estar, que es obviamente del lado del kirchnerismo y del gobierno que venimos teniendo», argumento.

Según Gentile en su visión,» a uno le gustaría el frente más amplio posible y en eso obviamente que incluyen a los partidos políticos tanto de la UCR como de la Libertad Avanza a pesar de ciertas cuestiones o diferencias, que por eso somos diferentes en el ámbito político», dijo.

La Intendente de 9 de Julio se mostro muy de acuerdo con la suspensión de las PASO. Son estrategias electorales, pero que a la Provincia de Buenos Aires, como al país en general, les cuesta demasiado», opino.

Acerca de una alianza con LLA y color violeta, Gentile explico «yo lo dividiría al tema en dos posturas, básicamente. Quienes tienen la mirada a nivel nacional y quienes tenemos la mirada y conocemos cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que la postura que yo defiendo y que defiende la mayoría del interior de la provincia de Buenos Aires es mantener la identidad del PRO, lo que no quiere decir que uno haga un frente o lleve a hacer una alianza o un acuerdo, pero no perder la identidad del PRO», defendió.

Separo lo local de lo provincial y lo nacional

En ese sentido profundizo diciendo «cuando vos tenés polarizada una elección próxima, es difícil para quienes estamos en el medio, entonces creo que lo que hay que tener en cuenta es saber dónde no queremos estar y ahí unificar y hablar y entrar en comunión con las diferentes fuerzas que sí piensan lo mismo que nosotros. Pero eso no quiere decir que sea una sumisión o pintarnos de violeta en el caso de la Libertad de Avanza, o si es la UCR .

En esa defensa argumento «nosotros tenemos (PRO) un músculo importante en la Provincia de Buenos Aires, tenemos intendentes, tenemos concejales, tenemos referentes políticos muy importantes, entonces eso realmente es valioso, tenemos un armado político que quizá otros espacios hoy no lo están teniendo. Entonces eso realmente es nuestra fortaleza, por eso no queremos perder la identidad que tanto nos ha costado lograr.

Consultada sobre un frente con la arena politica local, reconocio «venimos charlando con las diferentes fuerzas» pero sin duda la situación con la Libertad Avanza no es la misma, que el diálogo que se tiene a nivel nacional, ya que la coyuntura de los últimos meses ha hecho que la Libertad Avanza haya cortado el diálogo con el Departamento Ejecutivo, y se quejo del proceder del Concejal Luis Moos, a quien se lo cito a dos reuniones de trabajo, para plantear un proyecto importante que teníamos para presentar en el Concejo Deliberante, que habíamos charlado previamente y no asistieron. Además ha sido claro el Concejal Moos en pedir una destitución del intendente, yo creo que uno no cierra el diálogo, pero también hay que ser medido y evaluar ciertas consecuencias de lo que uno dice, se ha ensuciado mucho a muchas personas y a la gestión misma de la nada misma y se ha ensuciado con muchas mentiras y yo creo que todo tiene un límite», remarco la Intendente Gentile, marcando una raya de un posible frente con LLA.

Según Gentile, dijo «he sido una persona de diálogo constante, me tocó hacerlo con inclusive los mismos actores que hoy están en el Concejo Deliberante, y he trabajado muy bien mientras fui presidenta del Concejo e igual con el resto de los concejales, pero hay límites y hay códigos que uno no debe sobrepasar, apunto.