El Presupuesto Municipal 2024 de 9 de Julio seria de un 120% más que el actual

El Intendente Mariano Barroso transita sus últimos días como jefe comunal del distrito de 9 de Julio y en ese marco aseguro en dialogo con El Regional Digital, «se está realizando una correcta transición de gobierno con María José Gentile», quien fue electa Intendente recientemente.

En ese sentido, adelanto que «algunos funcionarios de su gabinete están poniendo a disposición de quienes ocuparan ese cargo, en si María José trabajando full time, dialogando con mi persona y el gabinete, donde se modificaran algunas áreas del organigrama y formas de trabajar, confirmo a El Regional Digital.

Presupuesto 2024

También, en dialogo con El Regional Digital, el Intendente Barroso se refirió al Presupuesto de Gastos y Fiscal Impositiva 2024, informo que aún no se puede decir, ya que no se cuenta con la información de la provincia de Buenos Aires, donde más del 60% de los ingresos es coparticipación provincial, y aun no nos han enviado el estimado, fundamental esto para hacer el presupuesto.

Sobre el Presupuesto y la Fiscal Impositiva también está trabajando María José Gentile, dijo y agregó que la Fiscal impositiva si se está trabajando. En cuanto a las Tasas, conforme información recabada ronda entre el 90% y 120%.

Cabe destacar que en la facturación del mes de noviembre, el municipio aplico un 20% que le permite por ordenanza, en las Tasas municipales.

Finalmente a partir de una inflación que terminara en promedio un 135/140 %, y aunque no lo confirmo, Barroso dio a entender, que el aumento del Presupuesto, seria mínimamente un 120% mas que el actual, que es de 5.042 mil millones de pesos.