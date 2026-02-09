EL PJ de 9 de Julio iría a una elección interna con dos listas

A diferencia de lo sucedido en el PJ bonaerense donde han ungido como futuro presidente al gobernador de la provincia, Axel Kicillof. En varios distritos bonaerense no se da lo mismo.

Es el caso de 9 de Julio donde este domingo 8 cuando cerro la inscripción de listas, desde el distrito se presentaron dos listas, lo que todo indica que hasta que no resuelvan una lista de unidad, el 15 de marzo, la masa de afiliados peronistas del partido de 9 de Julio, están convocados a las urnas.

Una de las listas la encabeza como candidato a presidente, el dirigente político, Cristian Martin, oriundo de Facundo Quiroga y quien fue vicepresidente del PJ, también concejal. Le acompañan como candidata a vicepresidente, la Dra. Gisel Morel, mientras que, como primer congresal provincial, el ex candidato a intendente, Mauro Esteban.

En dialogo con un dirigente político, aseguro sobre esta lista, somos quienes acompañamos a Mauro Esteban en el 2019, puntualizo.

La otra lista, y que de alguna manera seria la oficialista al PJ 9 de Julio, la encabeza como candidato a presidente, el dirigente, Augusto Ippoliti, le secunda la abogada Carolina Navarro. Mientras que el actual presidente del PJ local, Eduardo Cerdeira, integra la lista como candidato a secretario general, mientras que la concejal María Elena Defunchio, encabeza la nómina como candidata a congresal provincial.

Un dialogo que se mantuvo esa semana con Defunchio, aseguro no tener nada resuelto, tampoco tenia un pedido desde el PJ provincial un pedido especial, y había negado una presentación de lista.

Como siguen los pasos en caso de ir a una elección interna