El Patín de Club Atlético 9 de Julio participo en CABA

Se disputó el último torneo del calendario de la Asociación Gaucha, en homenaje a José Belloso, los días 10, 11 y 12 de octubre en el Microestadio de la Confederación Argentina de Patín, en el Parque Olímpico, ciudad de Buenos Aires.

Fueron tres jornadas intensas con excelentes resultados para las representantes del Club Atlético 9 de Julio, siempre bajo la dirección técnica de Daniela Tolosa, quienes obtuvieron los siguientes resultados: Danza C Básico Mini Infantil: 1ª Antonia Arizcurre, 2ª Amparo Lostia, 3ª Eva Recalde. C Básico Cadete: 1ª Catalina Avendaño. C Avanzado Cadete: 1ª en Danza y Free Dance – Matilda Quintana. Nacional Básico Cadete: 1ª en Danza y Free Dance – Juana Faustino. Nacional Intermedia Mini Infantil: 1ª en Danza y Free Dance – Antonia Faustino.

RESULTADOS – LIBRE

Debutantes 9 años: 2ª Martina Fazio; Debutantes 12 años: 4ª Clara Márquez; Formativa 12 y 13 años: 9ª Catalina Aliandri; Quinta C 10 y 11 años: 3ª Rafaela Giuliodori; Quinta 12 y 13 años: 5ª Valentina Vega; Cuarta C 10 y 11 años: 1ª Amparo Lostia, 2ª Antonia Arizcurre, 6ª Eva Recalde; Tercera C 14 y 15 años: 1ª Isabella Giuliodori;

Segunda C 12 y 13 años: 4ª Clara Groesman; Segunda C 14 y 15 años: 6ª Juana Elizalde; Primera C 10 y 11 años: 4ª Antonia Faustino; Primera C 14 y 15 años: 3ª Danna Depetri, 4ª Maitena Novo, 5ª Matilda Quintana;

Promocional B Cadete: 1ª Juana Faustino; Tercera B Infantil: 3ª Olivia Jerez; Tercera B Cadete: 2ª Catalina Avendaño; Segunda B Juvenil: 1ª Alfonsina Legone.

El Club Atlético felicita a todas sus patinadoras por el compromiso y el esfuerzo y agradece a los familiares por acompañarlas en jornadas tan extensas y a los profesores por el trabajo de siempre.