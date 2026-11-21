“Estábamos a nada de la cosecha. Hace tiempo que no se ve un área golpeada tan grande”, dicen los técnicos. Los 1ros lotes trigueros cosechados superan por lejos las espectativas y vuelve a hablarse de una situación exepcional del cultivo.

Superamos los 60 quintales en López, Gálvez, Cañada Rosquín, El Trébol, Carlos Pellegrini, Centeno. Muy buenos rindes. Vemos muy buen peso logrado, poco fusarium, nada helado. Esto es excepcional”, resumen los técnicos de María Susana. La cosecha de trigo se adelantó unos días, se empezó el lunes 16/11 por temor al granizo y las lluvias. Y agregan: “este año, el trigo no se arrebató, el año pasado hubo 3 días seguidos con temperaturas mayores a 35°C”. Los rindes están promediando los 60 qq/ha. En Centeno, 58 qq/ha y Galvez está encima de los 60 qq/ha. “Hubo muy poco fusarium y el grano está saliendo seco”, agregan. Pero advierten: “lo negativo ha sido el golpe que dejó el granizo. Hay daños generalizados y lotes muy afectados que han quedado diezmados por el impacto de piedra. Estábamos a nada de la cosecha, es muy muy triste la situación. Hace tiempo que no se ve un área tan grande de caída de granizo”, dicen refiriendose a Bouquet, El Trebol y Carlos Pellegrini. Los productores de San Gregorio (a Iriarte) tambien se lamentan con lotes que han sido borrados por el granizo cuando esperaban cosechar 60 quintales.

Más allá del granizo, surgen preguntas: ¿estamos nuevamente ante un esceanario superador de trigo? ¿Puede la región acercarse a los 50 qq/ha cuando se estiman actualmente 43? ¿Hay zonas que pueden volver a tener los rindes del año pasado? En Aldao, los técnicos responden de esta manera: “nos da vergüenza decirlo, pero estamos viendo una situación similar a la del año pasado, creo que hay buenas posibilidades de estar entre los 50 y los 70 qq/ha. Tambien nos da vergüenza errarle, pero se ve muy bueno. Y tambien es cierto que la presencia de fusarium no es menor y que nadie sabe el impacto que puede tener”. En definitiva, los 1ros datos de cosecha dan una muy buena señal de que el rinde sería mayor al actual estimado en la región y que hay buenas posbilidades de acercarse a los 50 qq/ha como promedio del área. Pero pasar esa barrera y entrar a jugar en las ligas de los 60 quintales como promedio, eso ya sí parece bastante más dificil, aunque probable en algunas zonas. Fusarium y el efecto de las heladas son una incognita a despejar y las cosechadoras tendran la respuesta final. Lamentablemente, la cosecha de trigo 2026/27 seguirá condicionada al miedo por granizo.

¿Cuánta fue el área afectada por granizo?

Hace dos semana, nos hacíamos la misma pregunta, y hablábamos de 15.000 a 20.000 ha afectadas. Pero otra tormenta de violencia inusitada volvió a batirse sobre la región, esta vez se estiman 90.000 hectáreas afectas.

En realidad, en apenas una semana hubo dos episodios de tormentas fuertes, pero la que golpeó con granizo ha sido la del viernes. Nuevamente, la franja oeste concentró la mayor actividad y recibió el impacto de ráfagas intensas, granizo y daños sobre los cultivos. Se volvió a recurrir al análisis exploratorio a partir de señales de radar superiores a los 60 dBZ (tormentas severas y potencial caída de granizo) y de allí resulta el guarismo de 90.000 hectáreas alcanzadas. Los técnicos resaltan como localidades afectadas El Trébol, Bouquet, Carlos Pellegrini, Totoras, Cañada de Gómez, San Gregorio, El Porvenir y Germania. Tambien surgen afectadas localidades como General Roca, Inrivelle, Los Surgentes, Leones, General Cabrera, General Deheza, Los Cardos y Teodelina. La magnitud de las afectaciones varió según la localidad, pero se estima que unas 14.000 hectáreas corresponderían a trigo y otras 18.000 a maíz temprano entre quinta y sexta hoja.

En cuanto a las lluvias de esta semana, las 36 estaciones de la red meteorológica GEA-BCR registraron un promedio de 43 mm, aunque con una distribución muy despareja. Los mayores acumulados se dieron en el oeste con 91 mm en General Pinto y 75 mm en Bengolea. En el otro extremo, María Teresa y Baradero apenas recibieron 13 mm. Una vez más, las tormentas dejaron un mapa de lluvias muy heterogéneo, con fuertes contrastes entre localidades.

Las lluvias frenaron la siembra de soja y el granizo suma lotes que deberán resembrarse

Las lluvias desaceleraron el ritmo de siembra de soja de 1ra en la región núcleo. En los últimos siete días, el avance fue de apenas 8 p.p., alcanzando la siembra del 78% del área intencionada. En el centro-sur de Santa Fe quedan pocos lotes por implantar, mientras que el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe registran un progreso del 75%. En el norte de Buenos Aires, la siembra alcanza el 68%.

A las 640.000 ha que todavía restan sembrar se suman los lotes que deberán reimplantarse como consecuencia de las intensas tormentas de esta semana. Los ingenieros advierten: “después del 20 de noviembre empieza a caer el potencial mientras más se retrase la implantación”.