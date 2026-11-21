“Arranco 18:30 más o menos con viento y unas piedritas”, reporto el pasado lunes 16 un productor de la zona de Corbett tras el evento de lluvia y viento que se dio sobre la zona sur del distrito donde los registros fueron muy dispares.

Una productora de la zona de Norumbega también subió a redes sociales imágenes del tamaño de piedras que se habían registrado, un poco más cercano a la ciudad cabecera.

En tanto un productor lechero, también de la zona de Nurumbega confirmo a El Regional Digital la caída de piedra y dos lotes de maíz habían sido seriamente afectado.

Dese la Agencia INTA 9 de Julio, confirmaron oficialmente el evento, y donde enviaron fotografías explicando que lo que había producido fue el rasgado de las hojas y cortes de otras, lo positivo es que le nacerán hojas nuevas sanas y se va a recuperar, seguramente afectara alguna merma de rendimiento.

Mientras que en trigo y cebada no fueron tirados al piso por el viento, pero si produjo desgrane de espigas, aunque aclaro recién está en llenado de granos, si hay daño en espigas, informo el titular de la AER INTA 9 de Julio, Lisandro Torrens