El NEA mira al mundo y apuesta a producir más y mejor carne

n el marco de la Nacional Primavera Braford con la fuerza de Expoagro que se realiza en la Sociedad Rural del Chaco, este martes se realizó el Congreso de Carnes del NEA, un espacio de charlas y debate que reunió a distintos referentes de la cadena de ganado y carnes de la región y el país. Durante toda la jornada, estudiantes y productores pudieron conocer en profundidad distintos aspectos como calidad de carnes, nutrición, sanidad, tecnologías productivas y el impacto de la genética en la producción, entre otros temas.

Organizado por la Comisión Braford Junior NEA, el Congreso de Carnes del NEA reunió a cientos de estudiantes y productores interesados en este ciclo de charlas realizado en el marco de la Nacional Primavera Braford, evento que se realiza esta semana en el predio ferial de la Sociedad Rural del Chaco, con la fuerza de Expoagro.

La jornada comenzó con palabras del presidente de la Asociación Braford Argentina (ABA), Juan Manuel Alberro, quien destacó la posibilidad de realizar este tipo de eventos y también resaltó la participación de jóvenes y estudiantes de carreras afines a la producción agropecuaria. “Aprovechen este espacio y la calidad de disertantes que tenemos para conocer sobre la producción ganadera”, les señaló el dirigente a la mayoría de jóvenes que integraron el público.

Luego comenzó el ciclo de charlas y exposiciones, donde se habló de la situación actual de la carne argentina, aspectos referidos a la nutrición, la sanidad con la garrapata como tema central, tecnologías productivas, la raza Braford y su impacto en la producción, para finalizar con un panel integrado por distintos referentes de la cadena cárnica, donde se habló sobre los el rol del NEA en la cadena cárnica nacional.

Demanda internacional

Miguel De Achaval, presidente de Inversora Juramento, fue el primero de los disertantes que tuvo el Congreso de Carnes del NEA. El ejecutivo de esta empresa ganadera salteña abordó el panorama actual y perspectivas de la carne vacuna argentina y mundial.

En un diálogo y dirigiéndose especialmente a los jóvenes, De Achaval valoró el contexto internacional actual, con una demanda creciente por carne y, sobre todo, por cortes de calidad. “El mundo que se viene demanda calidad y tenemos que estar a la altura; seguramente ustedes tendrán que afrontar este nuevo panorama internacional, donde va a haber ganadores y perdedores; demándense competencia y compitan para ganar”, dijo el referente de Inversora Juramento, una empresa integrada que tiene rodeos de cría, un feedlot con 50.000 cabezas en producción y también una planta frigorífica exportadora.

En otro tramo de su exposición, De Achaval consideró que “hoy tenemos una oportunidad única en la producción de carne y aquí en el Norte estamos compitiendo fuertemente; la hacienda que vemos en el NEA y NOA es impresionante y compite con la carne del Centro de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

Pasturas, suplementación y clima

Luis Gándara, del Grupo de Ganadería Subtropical del INTA Corrientes, fue el siguiente orador, abordando los recursos forrajeros y estrategias de suplementación en los rodeos de la zona.

En este aspecto, la charla del investigador del INTA se basó en tres ejes fundamentales: manejo de la pastura, adaptación al clima y suplementación estratégica. “Estos tres aspectos son fundamentales, porque si no nos adaptamos al Niño con una planificación en pasturas y suplementación, las cosas pueden salir mal”, consideró Gándara.

Durante su exposición, el profesional explicó varios aspectos referidos al manejo de las pasturas, tanto naturales como implantadas, a las alternativas que tienen los productores para la nutrición en la región. “El pastizal es lo más valioso que tenemos y bien manejado, nos puede dar muy buena producción de materia seca; y además tenemos pasturas que son duraderas y bien manejadas nos pueden dar alimento para la hacienda por muchos años”, expresó.

Garrapata y genética

El Bloque 3 del Congreso de Carnes del NEA abordó el tema sanidad y la garrapata como protagonista. Auspiciado por el Laboratorio Over, el segmento tuvo como expositores a Néstor Sarmiento y Santiago Nava, dos investigadores del sector privado y público con amplios conocimientos sobre el flagelo que genera pérdidas millonarias en los campos.

En su exposición, Sarmiento explicó que la presencia de garrapata en los campos de la Argentina se está expandiendo cada vez más hacia el Sur del país, donde ya hay presencia del parásito en Entre Ríos, una provincia que hasta hace algunos años parecía limpia.

No obstante, el ex investigador del INTA –hoy en la actividad privada- consideró que “después de la gran mortandad de hacienda que tuvimos en 2024 por tristeza, el productor parece haber comprendido la necesidad de vacunar y usar paquetes sanitarios integrados para combatir a la garrapata y esa mortandad bajó considerablemente”.

Asimismo, también alertó sobre la resistencia de muchos campos a distintos productos que hay en el mercado, por lo cual consideró necesario realizar los análisis de laboratorio para saber qué producto utilizar en cada establecimiento ganadero.

Por su parte, Santiago Nava, del INTA Rafaela (Santa Fe) mostró resultados interesantes sobre la resistencia de algunas razas a la garrapata, donde los animales con componente índico -Brahman o Nelore- aparecen como los más resistentes a ser atacados por el parásito.

En este sentido, Nava destacó el trabajo que están realizando con la Asociación Braford Argentina para medir los ejemplares y líneas de sangre más resistentes a las garrapatas, en busca de ir incorporando esa información a los DEPs de los animales.

Tecnologías reproductivas

Luego de un break al mediodía, las charlas continuaron con Germán Fogliatti, asesor genetista de varias cabañas en el Norte argentino, quien habló sobre tecnologías reproductivas.

Fogliatti abordó su exposición desde la genética y la búsqueda del biotipo Braford, haciendo hincapié en el equilibrio: “El mejor animal no es el que maximiza cada característica que buscamos a la hora de la selección, sino el que logra el mejor equilibrio entre todas esas características”, sostuvo.

También la cuestión de la adaptación al ambiente fue considerada primordial por Fogliatti. “El ambiente permite que el animal exprese su máximo potencial en genética y por eso todo lo que hacemos en selección tenemos que hacerlo pensando en la adaptación al ambiente”, dijo.

Sobre las tecnologías reproductivas actuales, Fogliatti repasó cuáles son las herramientas que tiene en la actualidad el productor: servicio natural, inseminación artificial y a tiempo fijo, transferencia embrionaria y fecundación in vitro. “Son herramientas fundamentales para un programa genético”, comentó. En este aspecto, sostuvo que “hoy se están integrando todas estas tecnologías para optimizar la reproducción”.

Aplicado a la producción

La última charla estuvo a cargo de Diego Rodríguez, director ejecutivo de Braford, quien mostró las cualidades de la raza, con el foco en la producción de carne.

Con datos específicos tomados de distintas experiencias en campos de todo el país, Rodríguez mostró las cualidades de la raza tanto en la cría, como también en la recría y en la terminación de novillos. “Tenemos muestreos de novillos con un rendimiento de 60% y con una calidad de carne excepcional, donde hasta los cortes del asado no estaban engrasados y los frigoríficos los pudieron colocar muy bien”, relató el director ejecutivo de Braford.

Mesa redonda

El Congreso finalizó con una charla debate que reunió a distintos referentes: Miguel De Achaval, de Inversora Juramento; Sebastián Castillo, de la empresa Abuelo Julio; Mariela Kasko, subsecretaria de Ganadería y Producción Animal del Chaco; Tomás Mutti, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Juan De Zan, de la firma UMC-Haciendas Villaguay y Diego Rodríguez, de Braford.

Los integrantes de la mesa hablaron sobre los desafíos de la ganadería del NEA, donde hubo una coincidencia en la oportunidad que tiene la región, como productora de terneros, y en un contexto de la ganadería favorable. “Tenemos que ser muy eficientes para aprovechar la oportunidad que tenemos, sobre todo con la competencia que tenemos desde países vecinos”, comentó Sebastián Castillo.

El evento finalizó con una degustación de carnes Braford junto al IPCVA, donde los presentes pudieron disfrutar de distintos cortes a la parrilla, para finalizar una gran jornada en Margarita Belén.

La Nacional Primavera Braford con la fuerza de Expoagro cuenta con Gobierno de Chaco como anfitrión; Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación como sponsor; John Deere con alianza estratégica. Banco Nación, Cestari, Ceta Capital Humano, Feed-Plast, Galicia y Gilbert Car acompañan el evento, y Fundación ArgenINTA como entidad que acompaña.

Por expoagro