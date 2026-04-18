El Municipio prorroga la convocatoria para inscripción de Contribuyentes, con el fin de integrar la Asamblea de Concejales

A través del decreto correspondiente, la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, prorrogó la convocatoria a los contribuyentes del partido de 9 de Julio a la inscripción para la integración de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, pudiendo los interesados inscribirse en un Registro especial, en la Secretaría Privada de la Municipalidad de 9 de Julio, sita en calle Libertad 934, hasta el día 15 de mayo inclusive; de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a 13:00 horas.

DECRETO LEY 6769/1958.

CONSIDERANDO:

Que debe dictarse el acto administrativo a efectos de la convocatoria para la selección de candidatos que integren la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, de acuerdo a lo normado en el Artículo 94 inc.1 Decreto Ley 6769/1958.

Por ello, la Intendente Municipal de 9 de Julio, en uso de sus atribuciones,

DECRETA

ARTICULO 1º: Convocar a los contribuyentes del Partido de 9 de Julio a la inscripción para la integración de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes en forma anual, conforme lo normado por el Artículo 94 inciso 1 del Decreto Ley 6769/1958.

ARTICULO 2º: Habilitase a los fines de la inscripción, un Registro especial, en la Secretaría Privada de la Municipalidad de 9 de Julio, sita en calle Libertad 934 de la ciudad de 9 de Julio. La convocatoria se realizará hasta el 15 de mayo de 2025, inclusive, de lunes a viernes en el horario de 8.00 a 13:00 horas.

ARTÍCULO 3º: Podrán inscribirse los vecinos que paguen anualmente Tasas Municipales.

ARTÍCULO 4º: No podrán inscribirse en el registro:

a) Los que no tengan domicilio real y permanente en el Partido de 9 de Julio.

b) El Intendente y los Concejales.

c) Los incapaces, los quebrados y concursados civiles.

d) Los que estén comprendidos en las anhabilidades e incompatibilidades establecidas en los artículos 6 y 7 del Decreto Ley 6769/1958.

e) Las personas Jurídicas (Art. 94 inc 2 Dec Ley 6769/1958).

ARTÍCULO 5º: La vigencia de cada lista caduca el día 30 de Abril de 2026.

ARTICULO 6º: Refrenda el presente Decreto la Señora Jefa de Gabinete.

ARTICULO 7º: Comuníquese a quienes corresponda y regístrese.